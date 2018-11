Unbekannte versuchten Bankomaten zu stehlen .

Ein Einkaufsmarkt in Teesdorf ist am Dienstag kurz nach Mitternacht der Schauplatz eines versuchten Bankomat-Diebstahls gewesen. Mindestens zwei Täter waren am Werk, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Sie hatten mit einem weißen Kastenwagen die Schiebetür des Foyers gerammt.