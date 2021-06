In der 2. Bundesliga unterlagen die BMTC-Brühl-Damen Stockerau mit 3:4. Mit dem selben Ergebnis unterlagen die Landesliga B-Damen aus Tribuswinkel Madainitennis. Nichts zu jubeln hatte auch Tribuswinkel 2, das in der Kreisliga A Bad Vöslau mit 2:5 unterlag. Besser lief es für di Teams aus Brunn. Die Herren gewannen in der Landesliga B mit 7:2 gegen Gars. Die Brunner Damen siegten in der Kreisliga B gegen Laxenburg mit 7:0. Einen eindeutigen Sieg gab es auch für die Herren von Tennis Union Mödling, die Pottendorf mit 7:2 abfertigten.