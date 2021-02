Dennis Novak, der in der aktuellen Weltrangliste seine Top-100-Position knapp verloren hat, trifft in der ersten Runde des ATP-250-Turniers in Montpellier erstmals auf den 36-jährigen Franzosen Gilles Simon (ATP-68.). Sollte sich der Niederösterreicher durchsetzen, spielt er gegen den als Nummer drei gesetzten Serben Dusan Lajovic.