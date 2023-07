Triestingtaler verzweifelt: „Habe nichts mehr zu verlieren!“

Robert H. (Name von der Redaktion geändert) schrieb folgendes Mail an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Ich habe meine Wohnung verloren, dank ihrer unfähigen Politik und ihrer Partei. Meine Miete ist innerhalb eines Jahres von 650 auf 886 Euro angestiegen plus Strom, der jetzt statt 45 Euro plötzlich fast 300 Euro im Monat kostet. Von den allgemeinen Preissteigerungen rede ich gar nicht.“

Der Mann wünsche sich von der Landeshauptfrau, „dass sie einen Monat von meinem Einkommen leben müssen!“ Er habe schwere Jahre hinter sich, die Trennung von seiner Frau und eine Erkrankung. „Ich bin zu krank um zu arbeiten und leider zu gesund für die Pension“, schreibt er.

Er sei 53 Jahre alt „und dank ihrer menschenverachtenden Politik habe ich jetzt meine Wohnung verloren und bin buchstäblich auf der Straße gelandet“, beklagt sich der Mann. Der „Wohnschirm“ des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz habe ihm „lediglich geraten, mir eine billigere Wohnung zu suchen“, hieß es auszugsweise in dem Mail. „Auf diese „Hilfeleistung“ kann man auch verzichten, darauf bin ich selber auch gekommen“, meint Robert H. zur NÖN.

Seitens der Landesamtsdirektion sagt zu dem Fall Chefredakteur Christian Salzmann: „Die zuständige Fachabteilung hat die Eingabe an die Bezirkshauptmannschaft Baden (Fachgebiet Soziale Verwaltung/Sozialarbeit) mit dem Auftrag, etwaige Hilfsmöglichkeiten zu prüfen, weitergeleitet und den Herrn darüber informiert.“

Mittlerweile haben Freunde und Bekannte ein bisschen helfen können, Dauerlösung ist allerdings keine in Sicht.

Das Schicksal von Robert H. ist kein Einzelfall, auch die TEAM Österreich Tafel Triestingtal hat mit dem Anstieg ihrer Klienten zu kämpfen, wie auch der Sozialmarkt Berndorf und der Verein TRIDOK „Triestingtaler für Triestingtaler“, die ein Lied von der jetzigen angespannten Situation schreiben können.