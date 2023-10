Bezirk Baden: Wie Wohnraum zum Luxus gemacht wird

Bezirk Baden Die steigenden Mieten und Preise für Eigentumswohnungen oder auch Häuser sorgen zurzeit österreichweit für Kopfzerbrechen.

Auch der Bezirk Baden bleibt von dieser Entwicklung nicht verschont. Wie kommt es dazu und ist mit einer Entspannung der Lage zu rechnen?

Laut der langjährigen Immobilienmaklerin und Eigentümerin des Badener und Gumpoldskirchner Unternehmens Friends Immobilien, Ulrike List, seien es vor allem folgende Parameter, durch die sich der Immobilienmarkt derzeit stark verändere: „Das ist zum Einen das Erstauftraggeberprinzip, das es uns nun im privaten Bereich nicht mehr erlaubt, für Mieter tätig zu sein. Dies wirkt sich natürlich stark auf den Sektor Vermietung aus, da viele private Vermieter nun wieder selbst vermieten und dabei unberaten sind, ebenso wie die Mieter“, sagt List.

Immobilienmaklerin Ulli List von friends Immobilien. Foto: Sedrick Kollerics

Des Weiteren hätten sich die Kreditvergaberichtlinien stark verschärft. Die Zinssätze seien stark gestiegen und der Eigenmittelanteil, um einen Kredit überhaupt aufnehmen zu können, festgesetzt. „Eine Entspannung der Situation sehe ich nicht in Kürze. Um ehrlich zu sein, werden wir uns alle an die veränderten Rahmenbedingungen gewöhnen müssen und im Verkauf und der Vermietung umdenken“, konstatiert List. Sie befürchte außerdem, dass es „in sehr naher Zukunft“ zu einer Verknappung von Wohnungen kommen werde.

Besonders betroffen von der Teuerung seien ihrer Erfahrung nach junge Familien, die sich das erste Eigenheim finanzieren wollen. Kreditfinanzierungen würden in Lists Büro vermehrt nachgefragt, mehr als zuvor. In puncto Empfehlungen hinsichtlich der Wohnungssuche sagt List: „Wenn man eine Wohnung kaufen will und kann, dann soll man das auch tun. Ein zu viel an Abwägen, ob die Preise noch günstiger werden oder nicht, ist meist nervenaufreibend und bringt niemandem etwas.“ Man sollte einen Profi zu Rate ziehen, der Unterlagen und Bewilligungen überprüfe, um eine Immobilie korrekt zu bewerten.

Junge Menschen und Familien am stärksten betroffen

Dass vor allem junge Menschen und Familien unter der Teuerung leiden, bestätigt auch Natascha Haberkorn, Geschäftsführerin der Haberkorn Immobilien GmbH in Baden. Gerade junge Leute trifft Wohungsmarkt hart „Unserer Wahrnehmung nach trifft es zu allererst die junge Generation und junge Familien, die ihren ersten Haushalt gründen wollen. Sicherlich auch Alleinverdiener oder Singles, alleinerziehende Mütter oder Väter, welche alle Kosten für einen Haushalt mit einem Einkommen bewältigen müssen“, sagt sie.

Wohnungsmieten seien allgemein durch die Inflation punktuell gestiegen, und das deshalb, weil die höheren Kosten nun an die Mieter weitergegeben würden. „Zudem ist die Nachfrage nach Mieten gestiegen, da auf der anderen Seite die Schaffung von Wohnungseigentum zusätzlich durch die restriktiven Rahmenbedingungen in der Kreditvergabe aktuell extrem erschwert wird“, erklärt Haberkorn.

Am eigenen Leib erfahren muss dies Elias Strebl. Im Juli 2022 zog er in eine 43 m² große Wohnung in Baden, für die er anfänglich 620 Euro warm bezahlte. Und der Preis sei aufgrund der guten Lage und des Zustands der Neubauwohnung auch angemessen gewesen, meint Strebl.

Paradox: Es steigen gerade die Mieten für kleine Wohnungen

„Heute sind wir aber bei circa 730 Euro angekommen. Für jemanden, der gerade mit dem Berufsleben gestartet hat, ist das nicht einfach“, sagt er. Am Ende des Monats bleibe ihm zumeist kaum Geld übrig, und das, obwohl er für seinen ersten Job grundsätzlich nicht schlecht verdiene. „In meinem Privatleben stecke ich daher teilweise zurück und überlege, wo ich ein paar Euro mehr sparen kann, damit es sich das Monat sicher ausgeht“, erzählt der junge Badener weiter.

Er wünsche sich von der Politik, dass vor allem junge Menschen wie er bessere Chancen auf leistbares Wohnen bekommen. Gerade in Baden seien viele Wohnungen in privater Hand, und somit die Preise für deren Miete oftmals mehr oder weniger der Willkür der Besitzerinnen und Besitzer überlassen. Wohnbauprojekte spezifisch für die Jungen seien ihm daher ein Anliegen. Das würde die Stadt Baden auch für diese Gruppe attraktivieren.

Leicht ironisch anmuten mag die Tatsache, dass sich die Mietpreise im gehobenen Preissegment in Baden leicht zurückentwickelt hätten, während kleinere Wohnungen teurer werden. Bestellerprinzip wird sehr kritisch gesehen Das bemerkt auch Susanne Mark, Geschäftsführerin der Badener Immoladies GmbH. „Der Grund dafür ist, dass es eher mehr beziehungsweise längere Leerstände für gehobene freie Mietwohnungen gibt. Verantwortlich dafür ist natürlich die gegenwärtige Teuerung, die in den meisten Haushalten und Einkommensschichten zu spüren ist und es daher eine konservativere Einstellung zum Wechsel des Lebensmittelpunkts gibt“, sagt Mark.

Kritisch sieht sie ebenfalls das im Juli 2023 eingeführte Bestellerprinzip. Dieses besagt, dass die Maklergebühren künftig von demjenigen übernommen werden müssen, der den Makler oder die Maklerin zuerst mit der Wohnungsvermittlung beauftragt.

Früher musste grundsätzlich der suchende Mieter oder die suchende Mieterin für diese Kosten aufkommen. Hier habe die Regierung „kurzsichtig in ein System eingegriffen, das natürlich dem suchenden Mieter in der Vergangenheit zwar Geld gekostet hat, er nun durch die Umstellung aber viel Rechtssicherheit bei der Wohnungssuche verliert, da es erfahrungsgemäß bei privaten Vermietungen oftmals zu nicht gesetzeskonformen Vertragssituationen kommt“, erklärt Mark.

Doch Mark betont: „Wir als Immoladies halten es weiterhin mit einer beidseitigen Beratung, da es uns wichtig ist, einen Rahmen der Rechtssicherheit für Mieter und Vermieter zu gewährleisten“, sagt Mark. Allerdings hätten auch sie das Angebot reduziert. So sei etwa ein mehrmaliges Treffen, um die Wohnung zu besichtigen, auszumessen und dergleichen „nicht mehr drinnen“.

Diese Situation, gepaart mit einer zukünftigen Verknappung des Wohnungsmarktes resultierend durch den „dramatischen Einbruch beim Wohnungsbau und Rückgang der Bauprojekte“, werde das Angebot an Wohnungen aus heutiger Sicht reduzieren. Mieten im Klein- und Mittelsegment würden dadurch wieder stärker ansteigen.

„Dieses Szenario würde bedeuten, dass genau dort, wo die Politik eine Entlastung für die Wohnungssuchenden erzeugen wollte, der bestehende normale Wohnraum zum Luxus gemacht wird“, konstatiert Mark.