Kottingbrunn: Comeback zum Jubiläum

Zwischen 2005 und 2019 sind „The Coconuts“ über zwanzig Mal in der Kulturszene Kottingbrunn aufgetreten. Für die Band war es ihre „Homebase“ – für die Kottingbrunner gehörten sie schon fast zum Inventar. Bei allen wichtigen Anlässen war man dabei: der Kulturwerkstatt-Eröffnung und auch bei der Einweihung des neu gestalteten Innenhofes.

Und zwar das erste Mal am 25. Februar 2005 und danach im gleichen Jahr noch drei Mal. In diesem Jahr zwar noch im Markowetz-Trakt. Aber bereits 2006 wechselten sie in die Kulturwerkstatt. Obwohl sie 2019 die Auflösung der „Swing-Gruppe“ bekanntgaben, war für die 12 Vollblutmusiker das 25-jährige Jubiläum der Kulturszene Kottingbrunn Anlass, noch einmal gemeinsam auf die Bühne zu steigen.

Und wie schon in den vergangenen Jahren begeisterten sie mit den schwungvollen Melodien die zahlreich erschienen Besucher. Mit Standing Ovation gelang es noch vier Zugaben zu bekommen. Danach überreichte die Clubobfrau Irene Künzel jedem Bandmitglied eine Fotozusammenstellung aller erfolgreichen Auftritte.

Man kann gespannt sein, ob es tatsächlich der letzte Auftritt der „Coconuts“ war.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.