Als Winnetou nach Baden kam

1928 stand auch am Badener Stadttheater die Inszenierung „Winnetou“ nach Karl May auf dem Spielplan. Regisseur Ludwig Körner hauchte damals Karl Mays Helden am Stadttheater Baden Leben ein. In dem Stück „Winnetou“, einem Gastspiel der Renaissance-Bühne Wien, traten damals Akteure wie Louis Mitznegg als Winnetou, Paul Mahr als Sam Hawkens und Else Panto als Nscho-tschi auf. Regisseur Körner spielte selbst den Old Shatterhand.

Stadtarchiv Baden lieferte die Infos

Vor über einem Jahr kam übrigens vom Buchverlag die Anfrage über mögliche Winnetou-Vorstellungen in Baden. Die Mitarbeiter im Stadtarchiv konnten herausfinden, dass am 21. April 1928 im Stadttheater diese Wiener Inszenierung aufgeführt wurde und versorgten den Autor mit Fotos und Kritiken. Somit sind zwei der 400 Seiten Baden gewidmet, und das Stadtarchiv hat als Dankeschön ein Pracht-Belegexemplar für seine Bibliothek erhalten.

