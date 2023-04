Stadt Baden bereitet sich auf Ernstfall vor

Die Stadtgemeinde bereitet sich seit Frühsommer 2021 auf ein Blackout-Szenario vor. Eine Expertenrunde setzt sich mit Fragestellungen und Herausforderungen, die sich bei einem Blackout ergeben, auseinander und erarbeitet einen Notfallplan. Die Stadtgemeinde will vorbereitet sein, um den Betrieb wichtiger Infrastrukturen für die Bevölkerung aufrechtzuerhalten.

Im Zuge der Überlegungen wurde die dringende Notwendigkeit eines Ankaufs von Notstromerzeugern für die Standorte Rathaus, Stadtpolizei, Pfarrschule, Volksschule Radetzkystraße, Sport- und Veranstaltungshalle sowie Abteilung Stadtgärten/Waltersdorfer Straße festgestellt.

Der Gemeinderat hat nun den Ankauf von sechs Notstrom-Aggregaten beschlossen. Aufgrund der Dringlichkeit wurden die Aggregate bereits bestellt und sollten nachträglich genehmigt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 285.125 Euro. Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) hält fest: „Die Stadtgemeinde hat sich intensiv mit einem Blackout-Szenario auseinandergesetzt und ist gut vorbereitet. Mein Dank gilt den Blaulichtorganisationen und allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe, die wertvolle Arbeit geleistet haben.“

Im Antrag steht auch, dass die Maßnahme eine negative CO2-Bilanz habe, da die Notstromaggregate mit fossilen Brennstoffen versorgt werden. „Für den Fall eines Blackouts bieten diese Aggregate jedoch Versorgungssicherheit und sind Stromspeicherlösungen vorzuziehen“, erklärt der Stadtchef. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Thema Blackout boomt derzeit generell

Das Thema Blackout ist momentan allgegenwärtig. Die Stadtbücherei Baden lud erst kürzlich im Rahmen der Buchwoche zur Präsentation des Ratgebers „BLACKOUT“. Das Werk des internationalen Blackout-Experten und Präsidenten der Österr. Gesellschaft für Krisenvorsorge, Herbert Saurugg und dem Experten für Notfallvorsorge, Markus Unterauer, gibt dem Leser einen praktischen Leitfaden in die Hand, in dem alle von einem Blackout betroffenen Lebensbereiche abgedeckt werden. Eine Grundausstattungsliste speziell für das kleine Budget findet sich darin ebenso wie genaue Checklisten und jede Menge praktischer Tipps, die laut Autor Saurugg alle in Selbsterfahrung erprobt wurden. Auch Badens Zivilschutzbeauftragter Michael Autin ist überzeugt: „Eigenvorsorge ist die beste Vorbereitung! Mit diesem Buch hat man einen fundierten Ratgeber zur Verfügung.“

ÖVP-Gemeinderat Michael Autin, Autor Herbert Saurugg und der Leiter der Stadtbücherei Baden, Albert Schelling, bei der Präsentation des Blackout-Ratgebers. Foto: 2023psbc.kollerics

Auch die „Wir Niederösterreicherinnen Baden“ luden zu einem Vortrag des profunden Zivilschutzmannes Hannes Stiastny mit anschließender Diskussion. Dass ein Blackout kommen werde, sei für die Wissenschaft gewiss. Unklar sei nur „wann und wie lange es dauern wird“, erfuhren die zahlreichen interessierten Teilnehmer. Vorbereitung sei daher wichtig. Die Quintessenz: „Gute Vorbereitung, Ruhe bewahren und ein Quäntchen Humor!“, lautet Obfrau Stadträtin Angela Stöckl-Wolkerstorfers Resümee.

