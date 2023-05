Theologen kamen zum Fußballspiel nach Heiligenkreuz

Trotz kühlem aber regenfreien Wetter waren die rund 90 Theologiestudenten und Fans mit Begeisterung dabei und spielten mit Motivation und Fairness. Spannend wurde es um 17 Uhr beim großen Finale zwischen den Mannschaften aus Würzburg und Tübingen.

Am Abend luden die Studenten zur großen Siegerehrung ins Kellerstüberl in Heiligenkreuz ein. Rektor Wolfgang Klausnitzer bedankte sich bei allen Teilnehmern. Der Organisator und Student an der Hochschule Heiligenkreuz Matthias Schwindhammer und sein Team überreichten gemeinsam mit Prior Pater Johannes Paul Chavanne die Urkunden und Preise an die teilnehmenden Mannschaften.

Der 3. Platz ging an Tübingen, der 2. Platz an Eichstätt und der 1. Platz an Würzburg, wo auch der TheoCup im nächsten Jahr ausgetragen wird. Das Team aus Heiligenkreuz belegte den respektablen 5. Platz. Bis in die späten Stunden wurde noch gefeiert.

„Insgesamt war der TheoCup 2023 ein wunderbares Event, das den Teilnehmern viele unvergessliche Momente bescherte und dazu beitrug, die Verbindung zwischen den theologischen Fakultäten und den Studierenden zu stärken“, resümiert Prior Pater Johannes Paul Chavanne.

