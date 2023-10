Neuer Rekord: 125.000 Besucher im Thermalbad Vöslau

Am 1. Oktober waren es noch 2.500 Besucherinnen und Besucher, die die Sonnenstrahlen im Thermalbad Vöslau genossen haben. Mittlerweile hat dieses aber seine Sommerfrische beendet und zieht mit einem neuen Besucherrekord eine gute Bilanz für 2023.

„Der Spätsommer war die beste Zeit im Thermalbad. Ab Mitte August hatten wir ideale Sommerfrische Temperaturen“, weiß Carina Hochebner, Leiterin des Thermalbades. Rund 125.000 Eintritte wurden verzeichnet, für die Einrichtung so viele wie noch nie.

Abseits des Badevergnügens wurde in der Saison noch einiges mehr geboten. So gab es zahlreiche Events, die die Sommermonate abwechslungsreich machten. So gingen fünf der insgesamt sechs geplanten Veranstaltungen des Literaturfestivals „Schwimmender Salon“ über die Bühne, vier davon waren ausverkauft. Abseits dessen gab es mit dem Kindertheater Heuschreck auch Programm für die jungen Gäste.

Während die Becken des Bades bereits ausgelassen wurden, sind die Sauna im Thermalbad sowie das Thermalbad Stüberl das ganze Jahr über geöffnet.