Schwimmender Salon 2023: „Du spuckst schon wieder“

„Er ist wahrscheinlich der beste Schauspieler im deutschsprachigen Raum”, zollte Harald Schmidt nach dem Ende der Leseperformance von „Sonny Boys” Michael Maertens tiefen Respekt, „es ist einfach ein solches Vergnügen, ihm beim Spielen zuzusehen.” Die Wertschätzung beruhte auf Gegenseitigkeit. „Ich hatte die Intendantin erst einmal gefragt, ob Harald das auch tatsächlich wollte,” erzählte Maertens einem TV-Team, „da war ich mir gar nicht so sicher.”

In Österreich begegneten Schmidt und Maertens, die Jahre zuvor in Bochum in einer Inszenierung von „Warten auf Godot” miteinander gespielt hatten, einander zum ersten Mal. Beide hatten keine Sekunde bei ihrer Zusage gezögert. Kongeniale Partnerin in Neil Simons Pointen-Pingpong über zwei abgehalfterte Schauspieler, die in einer Hassliebe miteinander verbunden sind, war Marie Luise Stockinger als knochentrockene Agentin und Nichte, die auch Maertens‘ Lebensgefährtin ist.

Maertens kam nach Bad Vöslau direkt mit fliegenden Fahnen von der „Jedermann“-Probe aus Salzburg, Marie Stockinger von den „Sommernachtstraum”-Vorbereitungen für die Burg-Eröffnungspremiere im September und Harald Schmidt reiste aus Köln an.

„Eine Traumbesetzung”, freute sich Festivalleiterin Angelika Hager, „die ich schon lange auf meiner Wunschliste hatte. Beide sind ja schon seit vielen Jahren Teil unserer Künstlerinnen-Community, die sich inzwischen rund um den Schwimmenden Salon gebildet hat.”

„Salzburg ist Bad Vöslau für Arme“

Beim obligaten Ausklang in der „Kabane 21” wurde natürlich Theatergossip ausgetauscht und viel über den neuen „Jedermann” geredet. „Es ist unglaublich, mit welcher Herzlichkeit die Menschen in Salzburg auf einen reagieren,” so Maertens, „das habe ich als Schauspieler noch nie erlebt.”

Schmidt brach indessen eine Lanze für den Schwimmenden Salon im Thermalbad Vöslau: „Ich sage ja immer wieder gerne: Salzburg ist Bad Vöslau für Arme.” Maertens demonstrierte, dass Theater auch Hochleistungssport. Am nächsten Morgen stand er schon wieder um zehn Uhr auf der Probebühne in Salzburg.

Harald Schmidt, Angelika Hager, Marie-Luise Stockinger und Michael Maertens beim Auftakt des Schwimmenden Salons 2023 mit Thermalbad-Chefin Carina Hochebner. Foto: Sedrik Kollerics

Die nächsten Programmpunkte

Am Mittwoch, 5. Juli, geht es schon weiter mit „Amour Fou”, Texten von Scott F. Fitzgerald, Alma Mahler, Ingeborg Bachmann, gelesen von Stefanie Reinsperger und Sebastian Wendelin.

Stefanie Reinsperger kann man durchaus als Vöslau-„Veteranin” bezeichnen. Die Nestroy- und Romy-Preisträgerin, die als „Tatort”-Kommissarin Rosa Herzog ein Millionenpublikum begeistert, taucht mit dem kongenialen Sebastian Wendelin, der zur Zeit am Burgtheater in einem Raimund-Stück brilliert, in das Universum verrückter und toxischer Lieben unter dem Titel „Amour fou”, und freut sich auf die Begegnung: „Ich wollte schon immer einmal mit Sebastian arbeiten, wir haben künstlerisch absolut die gleiche Wellenlänge.” In den Kritiken über die beiden fällt der Begriff „Naturgewalten” nahezu inflationär. Dass das Amour-fou-Paar dieses Versprechen auch in den Texten von Alma Mahler, Oskar Kokoschka, den Fitzgeralds, Max Frisch und Ingeborg Bachmann u.a. einlösen wird, ist sicher.

25. Juli: „Alle Toten fliegen hoch – es geht weiter“ – Joachim Meyerhoff liest aus seinen Romanen

3. August: „Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs” – Texte von Fran Lebowitz, Nora Ephron, Carrie Fischer: Mavie Hörbiger, Kimberly Rydell, Paul Male

11. August: „Jedermann Remix” nach Hugo von Hofmannsthal: Philipp Hochmair, Kurt Razelli

31. August: „Man bringe den Champagner” – eine fiktive Begegnung zwischen Isadora Duncan und Maria Callas: Sona McDonald, Maria Happel

Tickets an der Kassa des Thermalbades Vöslau oder über den NÖN Ticketshop. Pro Person können maximal sechs Tickets erworben werden. Alle Veranstaltungen des Schwimmenden Salon beginnen um 20.30 Uhr, bei Schlechtwetter entfallen die Veranstaltungen und der Ticketpreis wird rückerstattet (keine Ersatztermine).

An Festivaltagen ist übrigens Badeschluss um 19.30 Uhr.