Thermenregion Wienerwald: Genuss geht weiter .

Nach dem Startschuss in den diesjährigen Genussherbst in der Thermenregion Wienerwald geht es am 11. und 12. September mit vielen vinophilen Highlights weiter. Bei spätsommerlichem Wetter findet die Reihe statt der Genussmeile heuer zum zweiten Mal in Folge direkt bei den Betrieben und in den Gemeinden als „Genussherbst – Heuer beim Heurigen“ statt.