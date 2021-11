Bad Vöslau: Fuchs von Warte am Harzberg gerettet

Dort verharrte das Tier und wollte das Plateau nicht mehr verlassen. Der Zugang zum Turm für Passanten wurde deshalb aus Sicherheitsgründen untersagt und die zuständige Jagdgenossenschaft Bad Vöslau verständigt, welche eine Jägerin entsandte. Da der Fuchs laut ihrer Auskunft einen gesunden Eindruck vermittelte und vermutlich lediglich auf der Suche nach weggeworfenen Lebensmitteln auf den Turm geraten war, regte sie an, den Fuchs zurück in den Wald zu bringen. Zusammen gelang es der Jägerin und dem Schutzhauspächter sowie der Polizei, den Fuchs mit einem Kescher einzufangen. Anschließend konnte er unverletzt, unter Applaus der anwesenden Wanderer und Schutzhausgäste, im Waldgebiet freigelassen werden. Die Jägerin erlitt bei der Bergung trotz Tragens spezieller Handschuhe eine leichte Bissverletzung am linken Daumen.

