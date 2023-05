Badener Feuerwehr befreite Biber aus Notlage

Wie die Freiwillige Feuerwehr Baden-Stadt mitteilt, wählte am Sonntag, 7. Mai, ein Passant den Feuerwehrnotruf 122 und bat um Hilfe. Die Bereichsalarmzentrale alarmierte um 12.45 Uhr die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Baden-Stadt in die Rollettgasse zu einer Tierrettung – im Wasser. Bei der Ausrücke-Meldung wurde mitgeteilt der Notrufmelder warte vor Ort auf die Helfer.

Da der Feuerwehr die Lage nicht bekannt war, ließ Feuerwehreinsatzleiter Stefan Schneider, schon bei der Zufahrt, zwei Feuerwehrleute mit Watthosen ausrüsten, um vor Ort schnell reagieren zu können. An der Einsatzstelle eingetroffen, bot sich folgende Lage: Mehrere Passanten standen an einer Brücke des dortigen Mühlbachs und informierten den Feuerwehreinsatzleiter über einen Biber, der offenbar regungslos in einem ehemaligen Wasserturbinenbecken des Mühlbachs gefangen war. Dieser Bereich liegt etwas tiefer im Mühlbachbecken und steht derzeit nicht unter Wasser.

Das Tier soll sich schon laut der Passanten seit drei Tagen dort befinden. „Da sich der Biber nach einiger Beobachtungzeit aus der Ferne so gut wie nicht bewegte und man nicht erkennen konnte ob er eventuell verletzt war, wurde entschieden näher nachzusehen“, berichtet die Feuerwehr. „Über eine Teleskopleiter stiegen wir von der Brücke ins Bachbett zu dem stillgelegten Turbinenbecken und beobachten den Biber aus näherer Entfernung. Da dieser weiterhin nicht reagierte und in diesem abgeschlossen Bereich regelrecht gefangen war, sowie keine eigenständige Nahrungsaufnahme dort möglich ist, entschied der Feuerwehreinsatzleiter den Biber einzufangen und zur weiteren Abklärung in eine geeignete Tierauffangstation zu bringen. Der Biber lies sich dann überraschend schnell, ohne einer Gegenwehr, von uns einfangen. Dieses bestätigte uns, dass er doch Hilfe benötigte“, schlussfolgerte der Einsatzleiter.

Nach telefonischer Rücksprache mit der Alarmzentrale erhielten die Feuerwehr die positive Rückmeldung, dass das Tierschutzhaus Vösendorf den Biber zur weiteren Abklärung bzw. Behandlung aufnehme würde. In einer Transportbox wurde das Tier daher nach Vösendorf transportiert.

„Wir möchten uns speziell bei den Mitarbeitern des Tierheims Vösendorf für ihre Unterstützung, auch an einem Sonntag, recht herzlichst bedanken“, sagt Einsatzleiter Stefan Schneider. Der Feuerwehreinsatz wurde nach Reinigung der Gerätschaften und Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft nach ca. 1,5 Stunden beendet.

