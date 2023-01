Heiligenkreuz: Ivy saß im Baum fest

Werbung

Manuel Putz mit der geretteten Ivy. Fotos: FF Heiligenkreuz Foto: FF Heiligenkreuz

Am Vormittag des 25. Dezembers traten besorgte Bürger an Kameraden der Feuerwehr Heiligenkreuz heran, denn ihre geliebte Katze Ivy saß in einem hohen Baum fest. Nach wenigen Minuten machten sich zwei Mitglieder der FF Heiligenkreuz mit Last-Fahrzeug und dazu gehörigem Arbeitskorb auf den Weg, um die Katze aus ihrer misslichen Lage zu retten.

Die beiden verschafften sich einen Überblick, legten die Fallsicherung an und bereiteten den Kran vor. „Da unser Kamerad, welcher sich im Korb befand, erst kürzlich an einer Schulung bezüglich Tierrettung teilgenommen hat, konnte die kleine Ivy rasch vom Baum gerettet und ihrem Besitzer übergeben werden“, so ein Feuerwehrsprecher.

