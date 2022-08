Hund stürzte am Hafnerberg über Felsen ab: Florianis mussten helfen

Werbung

Wie viele andere Menschen, die das Spätsommerwetter am Wochenende für eine Wanderung in den Wald und auf die Berge lockte, war auch eine Hundebesitzerin mit ihrer 13 Jahre alten Brandlbracke auf einem Wanderweg am Hafnerberg unterwegs. An einer engen Stelle rutschte der Vierbeiner jedoch vom Trampelpfad ab und stürzte über das steile Gelände. Nach etwa vier Metern wurde der Fall auf einem Vorsprung gestoppt, der aus der noch ungefähr 10 Meter hohen Felswand ragte.

Versuche, den Hund selbst aus seiner misslichen Lage zu befreien misslangen, so verständigte die Frau über Notruf 122 die Feuerwehr. Um 10.52 Uhr wurde die Feuerwehr Nöstach von der Bereichsalarmzentrale Baden zu einer „Tierrettung (Alarmstufe T1), Hund über Felsen abgestürzt“ alarmiert.

Schwieriger Einsatz

Die Hundehalterin eilte zum Feuerwehrhaus, um den Einsatzkräften den Weg zur Unglückstelle, über unwegsames Gelände, zu weisen. Mit einem Rettungsgeschirr konnte ein Kamerad zu dem verängstigten Tier abgeseilt werden. "Der Einsatz erwies sich als sehr schwierig, da sich der Hund immer noch in schwindelnder Höhe über dem Abgrund befand. Jedoch gelang es, ihn behutsam über Steckleitern zu retten und der glücklichen Besitzerin zu übergeben", schildert Markus Hackl vom Abschnittsfeuerwehrkommando Pottenstein in seinem Bericht.

Hund hatte großes Glück

„Der Hund hatte großes Glück, dass er beim Absturz auf dem Felsvorsprung gelandet ist und dass er dadurch das Unglück ohne Verletzungen überstanden hat!“, erzählt Einsatzleiter Oberbrandinspektor Markus Fischer.

Nach einer halben Stunde war der Einsatz der Feuerwehr beendet und die zehn Kameraden konnten zurück ins Feuerwehrhaus einrücken.

Weitere Infos auf der Internetseite der Feuerwehr www.afkdo-pottenstein.at

