Rettung von Rehkitzen in Alland aus der Luft

Beim Mähen der Wiesen können die Landwirte von den Mähmaschinen aus die Kitze in der hohen Wiese nicht sehen. Ludwig Köck, ÖVP-Bürgermeister der Gemeinde Alland und Betriebsleiter der Forstverwaltung des Stiftes Heiligenkreuz, erklärt daher: „Wir haben in Heiligenkreuz vor zwei Jahren mit der Rettung der Kitze durch Drohnen begonnen und damit pro Jahr etwa 50 Tieren einen qualvollen Tod erspart.“

„Als Mitglied der Jagdgesellschaft“, ergänz Karl Weintögl, SPÖUBA Gemeinderat, „habe ich bei einem Vortrag von der Kitzrettung durch Drohneneinsatz gehört und habe die Initiative zur Rettung der Kitze, auch auf unserem Gemeindegebiet, angeregt.“

Als idealer Partner konnte der Geschäftsführer der Allander Drohnenfirma SPEKTAKULAIR Alexander Wipplinger, gefunden werden. Er weiß: „Alland.rettet-kitze.at bringt für die Gemeinde alle Personen zusammen, welche man für eine erfolgreiche Kitzrettung benötigt – nur durch eine enge Zusammenarbeit von Landwirtschaft, Jägerschaft, Drohnenpiloten sowie der Gemeinde und unserer Rettet-Kitze-Plattform können wir nachhaltigen und effektiven Tierschutz betreiben.“

Und so funktioniert es: Die Drohnen überfliegen das Gelände und freiwillige Helfer mit überlangen Handschuhen (damit die Tiere den menschlichen Geruch nicht annehmen und so nicht von der Mutter abgelehnt werden, Anm.) bergen die Tiere, setzen diese in Kartons und bringen sie in Sicherheit. Nach der Mahd werden die Kitze wieder an derselben Stelle ausgesetzt, sodass das Muttertier es finden kann.

Foto: SPEKTAKULAIR

Details zur beeindruckende Aktion des Tierschutzes gegen den Mähtod finden sich unter: Alland.rettet-kitze.at

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.