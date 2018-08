Windbichler war ein sehr engagierter Chorleiter, der dem Chor über 30 Jahre lang die Treue hielt. Acht Jahre war er als Funktionär tätig und 18 Jahre lang, bis zu seinem Tod, leitete er den Männergesangsverein (MGV) Alland.

Erst vor einigen Wochen feierte der Männergesangsverein sein 140-jähriges Jubiläum, bei welchem Windbichler eine hohe Auszeichnung vom Chorverband NÖ-Wien erhielt. Als Anerkennung für sein Engagement und seine Vereintreue wurden Windbichler auch alle Ehrungen des MGV Alland und Sängerbundes und Chorverband verliehen, die es überhaupt gibt.

In seinem Nachruf endete der Obmann des Vereines, Josef Praunias, mit den Worten: „Hannes war immer pflichtbewusst und packte an, wo er gebraucht wurde. Viel zu früh hat ihn Gott zu sich gerufen. Wir möchten Danke sagen für Dein Wirken beim MGV Alland. Lieber Hannes, Ruhe in Frieden, Du wirst uns sehr fehlen.“

Am Sonntag, 12. August organisierte Andreas, der Sohn des Verstorbenen, einen Gedächtnislauf in Alland, an dem viele Freunde und Bekannte teilnahmen.