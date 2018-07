Trotz nicht ganz optimaler Wetterprognosen sorgten Badens Unternehmerinnen und Unternehmer für einen perfekten Start ins große Baden in Weiß-Wochenende.

Auftakt nach Maß für das Baden in Weiß-Wochenende .

Unter der Organisation des Badener WirtschaftsService mit Dolores David-Fromm an der Spitze hatten die Wirtschaftstreibenden zahlreiche Aktionen, Rabatte und Wohlfühl-Feeling für ihre Kunden vorbereitet, die vielen Live-Bands und Entertainer in der Innenstadt heizten den Besucherinnen und Besuchern musikalisch ein. Auch Entertainer Andy Lee Lang war in der Badener Innenstadt unterwegs und überraschte im Rahmen der Charity-Aktion von „xact Hairstyle“ mit einem spontanen Auftritt zugunsten der Kinderkrebshilfe.

Gut gelaunt besuchten VP-Bürgermeister Stefan Szirucsek, Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grünen) und WirtschaftsService-Leiterin Dolores David-Fromm gemeinsam mit (u.a.) Nationalratsabgeordneten Carmen Jeitler-Cincelli sowie den Mandataren Brigitte Gumilar, Erna Koprax, Angela Stöckl-Wolkerstorfer und Ernst Schebesta (alle VP) die Badener Geschäftswelt und zeigten sich vom großen Engagement und Einfallsreichtum beeindruckt: „Unsere Unternehmer tragen wesentlich dazu bei, dass Baden in Weiß zum Top-Event geworden ist. Ein großes Dankeschön allen, die mit ihren großartigen Einfällen und ihrem unermüdlichen Einsatz dafür sorgen, dass dieses Wochenende jedes Jahr wieder zum Erlebnis wird“, so der Bürgermeister.