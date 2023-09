Ukrainische Kinder urlaubten bei Marzek in Ungarn

Seit vier Generationen produziert die Firma Marzek Etiketten+Packaging an drei Standorten hochwertige und verkaufsfördernde Etiketten und Verpackungen für tausende kleingewerbliche Betriebe, Weingüter sowie internationale Industrieunternehmen in ganz Europa. Produziert wird nicht nur in der Zentrale in Traiskirchen, sondern auch im ungarischen Werk Marzek Kner Packaging in Békéscsaba und bei Marzek Dnipropack LLC., dem Werk in der Ukraine. Und das, obwohl die Produktion und damit auch die Beschäftigten mehrmals täglich und in der Nacht mit Fliegeralarmen, Unterbrechungen aufgrund von Stromausfällen und einer herausfordernden Logistik infolge zerstörter Straßen konfrontiert sind. Trotz all dieser Herausforderungen produzieren die Beschäftigten bei Dnipropack weiter verlässlich Etiketten und Verpackungen, auch, um die Infrastruktur mit ihrer Arbeit aufrechtzuerhalten. Ist es doch systemrelevant, für wichtige Unternehmen, die Trinkwasser aufbereiten, Getränke und Lebensmittel produzieren, Verpackungen und Etiketten bereitzustellen.

Unvergessliche Ferien in Ungarn

Doch die Zusammenarbeit zwischen den drei Standorten funktioniert nicht nur auf der fachlichen Ebene, sondern auch auf der menschlichen. Das jüngste und beste Beispiel ist dafür das Sommercamp, das Marzek Etiketten+Packaging für Kinder der Beschäftigten in Dnipropack auf die Beine stellte. Und das natürlich mit der Absicht, den Kindern unbeschwerte Ferien abseits der Realität des Krieges zu ermöglichen. Eingeladen wurden 24 ukrainische Kinder von Marzek Kner Packaging in Békéscsaba.

Das ungarische Marzek-Team mit Geschäftsführer István Kása stellte zudem ein tolles Programm auf die Beine. Ausflüge zu Burgen und Schlössern, ein Zoo-Besuch, Kanu-Fahrten, sportliche Aktivitäten aller Art und ein Besuch in Budapest mit Donaurundfahrt sorgten von 13. bis 26. August dafür, dass die Kinder unvergessliche Eindrücke sammeln konnten. Natürlich wurden die Kids auch mit dem für coole Ferien nötigen Equipment ausgestattet und bekamen Bluetooth-Lautsprecher, praktische Trinkflaschen, Shirts und Kappen. Selbstverständlich wurde am 24. August auch des Nationalfeiertags der Ukraine gedacht.

Geschäftsführer Johannes Michael Wareka betont: „Uns war es sehr wichtig, dass die Kinder unserer Beschäftigten in der Ukraine wenigstens für zwei Wochen den täglichen Schrecken des Kriegs in ihrem Heimatland vergessen und unbeschwerte Ferientage genießen können.“ Er selbst ließ es sich nicht nehmen, das Feriencamp zu besuchen und sich persönlich davon zu überzeugen, dass die Kinder wirklich eine tolle Zeit erleben. Wareka freut sich: „Es war großartig zu sehen, wie sich die Kinder über dieses Sommercamp gefreut haben. Besonders schön war auch, dass es für unser ungarisches Team mit zahlreichen Helferinnen und Helfern eine Herzensangelegenheit war, den Kindern ein besonderes Ferienerlebnis zu bieten.“

Große Unterstützung von offizieller Seite

Für den reibungslosen Transfer der Kinder über die Landesgrenzen hatte sich Marzek Etiketten+Packaging die Unterstützung der ungarischen und ukrainischen Botschaften gesichert. „Wir sind den offiziellen Stellen in Ungarn und in der Ukraine für ihre Unterstützung sehr dankbar. Ohne ihre unkomplizierte Hilfe wäre es uns sicher nicht möglich gewesen, dieses Projekt umzusetzen“, resümiert Johannes Michael Wareka. Entsprechend groß war die Freude auch darüber, dass der ukrainische Botschafter in Österreich, Seine Exzellenz Vasyl Khymynets, Anfang September dem Firmensitz von Marzek Etiketten+Packaging in Traiskirchen einen Besuch abstattete.