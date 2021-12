Parkfläche in Teesdorf wird zur PV-Anlage

Die Gemeinde Teesdorf hat am Freitag mit ihren Projektpartnern zum „Spatenstich“ des ersten solaren Parkplatzes Österreichs geladen. Das Leuchtturmprojekt zeichnet sich dadurch aus, dass in Teesdorf die Photovoltaik im Verkehrsbereich integriert wird, wobei hier die neuartigen PV-Elemente die bestehende Parkplatzfläche ersetzen. Auf der rund 100 m² großen Parkfläche werden 780 belastbare PV-Elemente montiert.

Mit dem Konzept der PV-Integration in Verkehrsflächen können bereits verdichtete Flächen (Straßen, Wege und Plätze) für die Stromerzeugung nutzbar gemacht werden. Ein wichtiges Ziel dabei ist die Beibehaltung der ursprünglichen Nutzung als Weg, Platz, oder Straße. Daher werden die PV-Elemente so in bestehende Geh- und Fahrwege eingebaut, dass sie den Verkehrsfluss bzw. die Begeh- und Befahrbarkeit nicht beeinträchtigen.

Ausgangspunkt für dieses Projekt waren die Bachelorarbeiten zweier Studenten der Fachhochschule Technikum Wien, welche die technische und wirtschaftliche Machbarkeit der beschriebenen PV-Integration im österreichischen Kontext untersucht haben.

Mit der Veröffentlichung der Förderung „Muster- und Leuchtturmprojekte Photovoltaik“ des Klima- und Energiefonds ergab sich zudem eine optimale Gelegenheit, das Projekt auch finanziell zu realisieren. Die Projekteinreichung nahmen die beiden Studenten Alexander Erber und Stefan Savic ehrenamtlich im Auftrag der Gemeinde vor.

Anfang September erhielt die Gemeinde Teesdorf die positive Förderrückmeldung des Klimafonds sowie die Bestätigung des Innovationscharakters, das sicherte den Erhalt des höchstmöglichen Innovationsbonus. Weiters wurde vom Land NÖ eine außerordentliche Bedarfszuweisung für das Projekt zugesagt.

Bürgermeister Hans Trink, SPÖ, ist begeistert: „Ich freue mich sehr, dass dieses Pilotprojekt jetzt in Teesdorf umgesetzt werden kann und wir einen wichtigen Beitrag für die Energiewende beitragen können.“

Die Parkplätze auf der ausgewählten Teesdorfer Parkplatzfläche werden vorwiegend am Abend genutzt. Somit können die PV-Elemente tagsüber Sonnenstrom produzieren. Dadurch kann nicht nur die Effizienz des Systems, sondern auch die kontrollierte regelmäßige Befahrung mit Autos untersucht werden. So kann täglich der Strom für zumindest drei Haushalte produziert werden. Die erzeugte Energie wird entweder für das angrenzende Gemeindezentrum verwendet oder ins Netz eingespeist.