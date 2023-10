Möllersdorf: Von der Schule auf die internationalen Laufstege

Am Anfang stand eine direkte Anfrage für die Mailänder Fashionweek. Die Rede war von ein bis zwei Shows für zwei Tage auf der berühmten Modewoche in der italienischen Hauptstadt der Mode. Am Ende wurde Alina Taschler (16) aus Traiskirchen dann sogar verlängert und lief insgesamt für zehn Designer auf der berühmten Modewoche. Standesgemäß fanden die Shows in den edelsten Palais Mailands statt, die die Bedeutung der Mode-Hauptstadt in die Welt hinaustragen. Die Superstars der Szene wie Naomi Campbell waren anwesend als die bedeutende Veranstaltung vonstatten ging. Und mitten im Geschehen das Model-Talent aus dem Bezirk Baden.

Die junge Niederösterreicherin gilt als eines der Top-Talente in ihrer Agentur 1st Place Models, dass sie aber schon so früh ihr großes Potenzial zeigt, kam unerwartet. Sie verblüffte sogar ihren eigenen Manager, Dominik Wachta: „Natürlich hatte ich in 24 Jahren in der Branche schon einige Models, die auch mal für alle sieben Tage bei großen Fashionweeks gebucht waren, aber die waren alle jahrelang im Business und nicht erst 16 Jahre alt. Ich glaube, Alina ist selbst noch nicht ganz bewusst, was sie da jetzt geleistet hat", zeigt sich der „Österreichs Nächstes Topmodel- Erfinder begeistert.

Dabei zeigte sich das Potenzial der Traiskirchnerin eigentlich bereits in den vergangenen Monaten. Anfang des Jahres war sie z. B. für Roberto Cavalli Österreich im Einsatz. Auch sah man die dunkelhaarige Schönheit bei einigen hochkarätigen Modeshows, wie z. B. im Casino Velden, wo sie die edlen Couture-Trachten von Trachten Suchodolski vorführte. Auch im Musikvideo des isländischen Eurovision Teilnehmers Dadi Freyr zeigte die 16-Jährige schon ihr großes Talent, sowie bei vielen anderen Jobs.

Von Casting-Agentur zu 1st Place Models

Die Geschichte, wie Alina entdeckt wurde, passt irgendwie ins Gesamtbild: Michael Eder, Chef der Casting & Filmagentur „Its me" rief bei 1st Place Models an und bot die damals 14-Jährige mit folgenden Worten an: „Ich habe hier ein Model mit soviel Potenzial, dass ich glaube, sie wäre bei euch besser aufgehoben." Einige Wochen später unterzeichnete Alina Taschler ihren ersten Profimodelvertrag bei der spanisch-amerikanischen Agentur, die zwei Jahre hintereinander zur „Agentur des Jahres" gewählt wurde.

Gymnasium ist genauso wichtig wie das Modeln

Alina selbst genießt zwar ihre Auftritte, im NÖN-Gespräch betont sie aber: „Ich bin heuer im Matura-Jahr und schließe am BORG Guntramsdorf ab. Ich möchte die Schule unbedingt mit einem positiven Abschluss verlassen, bis jetzt war es aber nie ein Problem, die Model-Jobs mit der Schule zu vereinbaren.“ Zwei bis drei Tage am Stück sei sie bis jetzt weg gewesen, nie länger. Alina, die bereits mit fünf Jahren eingeschult wurde, bereitet sich bereits intensiv auf die Matura vor. Die Pläne für danach hat sie schon gemacht: „Ich würde mich sehr, sehr freuen, als Model für Movements ins Ausland zu gehen“, sagt Alina. Das sei auch mit 1st Place Models so vereinbart. „Movements“ bedeutet, sich eine Zeit lang für seine Agentur im Ausland zu befinden und sich dort für entsprechende Jobs zu bewerben.

Jobs im Ausland als nächstes Ziel

Auch ihre Familie stehe voll hinter ihren Modelambitionen. „Meine Familie unterstützt mich total“, sagt Alina. Doch der jungen Traiskirchnerin ist es wichtig, auch ein zweites Standbein zu haben. Sie überlegt daher, Sport und Spanisch auf Lehramt zu studieren, obwohl im kommenden Jahr einmal das Modeln an erster Stelle steht. Sport und Musik sind für Alina sehr wichtig, sie spielt Klavier und Saxophon, beim Turnen war sie auf Geräteturnen spezialisiert. Doch genauso wichtig ist ihr, dass Zeit bleibt, sich mit Freunden zu treffen.

Ob ein Format wie Germanys Next Topmodel für sie in Frage käme? Das verneint Alina. „Für mich selber würde es nicht in Frage kommen, aber jeder, der daran teilnehmen möchte, der soll das machen.“ In Mailand war Alina für folgende Designer & Brands gebucht: Sara Sabato, Hanun Collection, Shila Bianchi, Faterna Haute Couture, Bushra Fashion, Mesmerize, Vestiti di Luce, Rosa Addabbo Couture, Andreas Cormier & Wacker Couture.