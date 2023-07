Ein Danke an alle SchwefelRaver

Weit über 2000 Besucherinnen und Besucher folgtem dem Ruf das 2. Schwefel Raves auf der Trabrennbahn Baden. Der Rave fand von 18 Uhr bis Mitternacht statt und war ein voller Erfolg ohne jegliche Zwischenfälle. Die Stimmung war praktisch am Kochen und dies war nicht nur dem heißen Sommertag geschuldet!

Initiiert wurde der SchwefelRave vom Kollektiv Spätschicht, das sich bei seinen Partnern bedankt, „ohne die das Event nicht möglich wäre“. An erster Stelle nennt das Kollektiv dabei Engel & Völkers, die Sparkasse Baden, die Gemeinde Baden, Vöslauer und Ottakringer. Und auch der Gemeinde gebührt Dank: „Besonders Stadtrat Franz Schwabl und Gemeinderätin Gertraud Auinger-Oberzaucher haben geholfen, die dieses Event im Hintergrund tatkräftig unterstützt und mitunter erst möglich gemacht haben.“

Solche Events würdenzeigen, welch ein großes Potenzial in Badens Locations verborgen liegen. „Wir bedanken uns in diesem Sinne auch recht herzlich bei dem Trabrennverein Baden, welcher wieder gezeigt hat, wie vielseitig die historische Location nutzbar ist.“ Und nicht zuletzt geht ein großes Danke an alle Schwefel Raver. Das kollektiv Spätschicht wünscht sich, „dass wir uns 2024 wieder sehen“.