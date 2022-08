Tote 57-Jährige Kein konkreter Verdächtiger nach Bluttat in Oberwaltersdorf

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Ermittelt wird weiter gegen unbekannt Foto: APA/THOMAS LENGER

N ach dem Fund einer toten 57-Jährigen Mittwochfrüh in einem Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) haben die Erhebungen am Donnerstag angedauert. Ermittelt werde weiter gegen Unbekannt, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage.