Ascot-Tag auf Trabrennbahn Baden brachte Besucherrekord

Es war ein Experiment mit ungewissem Ausgang, „denn es hätte ja auch sein können, dass niemand von den Gästen auf den Laufsteg will“, sagte der Moderator des Nachmittags Clemens Müller. Doch die Sorge war unbegründet. Trotz knappen Zeitplans der Übertragung der Trabrennen in Frankreich geschuldet war, setzten sich die Damen - hin und wieder auch ein Herr - gekonnt am Laufsteg in Szene. Für genügend Werbung im Vorfeld unter den Damen hatte die ehemalige Sekretärin des Trabrennvereins und jetzige Netzwerkerin Barbara Regina Huschka gesorgt. Sie hatte viele Damen aktiviert, die ihrerseits aber wieder Frauen ansprachen, in passender Kleidung und mit passendem Hut nach Baden auf die Trabrennbahn zu kommen. So wie etwa Maria Maxakarini, die Gründerin von Tera-Vienna, das Frauenfreizeitnetzwerk. Doch auch Marietta Babos erschien stilecht mit Hut, im Hauptberuf sorgt sich Babos mit ihrem Unternehmen Damensache um die Finanzen von Frauen. Auch viele Unternehmerinnen aus der Modebranche ließen sich diesen Tag nicht entgehen, wie Marianne Blümel, die Hüte, Taschen und Acessoires selbst designt. Zu den Designerinnen zählten auch Sonja Salazar, die in der Badener Innenstadt Ledertaschen mit geschnitzten Verzierungen herstellt oder Christina Lichy, die Hutmacher hat den Fascinator von der dritten im Bunde Theresa Clement selbst hergestellt. Weniger an Hüten, obwohl mit einem sehr schönen Zylinder erschienen war Walter Bauer vom Club der Züchter und Rennstallbesitzer. Trotz einiger gesundheitlicher Probleme sei er wieder bestens in Form, fahre wieder erfolgreich Rennen und belegte erst Platz 2. Die Atmosphäre mit Hut genoss auch NEOS-Gemeinderätin Gertraud Auinger-Oberzaucher, die mit ihrem Mann Martin Auinger gekommen war. Das dritte Rennen der Saison war jedenfalls das bestbesuchte - möge die Saison so weitergehen.

FB Claudia und Sabine beeindruckten mit einem beinahe identischen Fascinator. Andreas Reitmayer, gern gesehener Gast auf vielen Veranstaltungen kam mit Sabrina. Martin Auinger mit seiner Frau Gertraud Auinger-Oberzaucher Marietta Babos, sie Gründerin von "Damensache", macht mit ihrem Unternehmen Frauen auf ihre Finanzvorsorge aufmerksam. Eva Wittner, Siglinde und Gabriele Scheucher Harry und Marianne Blümel beeindruckten mit ihren Kopfkunstwerken. Lions-Präsident Andreas Simhofer mit seiner Frau Monika. Frauennetzwerkerin Maria Mazakarini mit Elfie. Das Stil-Vorbild von Claudia aus der Südsteiermark war Herzogin Kate. Christine Wekkeli erinnerte an einen Flamingo, Barbara Huschka hatte alle Netzwerkfäden gezogen, um schöne Damen nach Baden zu bringen. Sonja Salazar, Theresa Clement und Christina Lichy überzeugten stiltechnisch auf der ganzen Linie. Wolfgang war gleich mit zwei Gabis an seiner Seite erschienen. Walter Bauer und Editha genossen den Renntag. Lana und Veronika genossen den Tag auf der Rennbahn. Alexandra und Daniela passten verfolgten gespannt die Traberrennen. Johanna Bierbach war der Hingucker auf der Rennbahn. Kamilla Hörmann mit einem 25Jahre alten Hut auf dem Laufsteg. Jutta Krug mit Freundinnen auf dem Laufsteg. 1 /19 Foto: Judith Jandrinitsch Foto: Judith Jandrinitsch Foto: Judith Jandrinitsch Foto: Judith Jandrinitsch Foto: Judith Jandrinitsch Foto: Judith Jandrinitsch Foto: Judith Jandrinitsch Foto: Judith Jandrinitsch Foto: Judith Jandrinitsch Foto: Judith Jandrinitsch Foto: Judith Jandrinitsch Foto: Judith Jandrinitsch Foto: Judith Jandrinitsch Foto: Judith Jandrinitsch Foto: Judith Jandrinitsch Foto: Judith Jandrinitsch Foto: Judith Jandrinitsch Foto: Judith Jandrinitsch Anzeige Traben mit Hut Ascot-Tag auf Trabrennbahn Baden brachte Besucherrekord . Der Trabrennverein Baden machte erstmals das Publikum zum Star und bat gut behütete Damen auf den Laufsteg.