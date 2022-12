In Baden waren die Perchten los .

Am Sonntag war in Baden die Hölle los. Zahlreiche Perchtengruppen aus der Umgebung, angeführt von den Badener Schwefelperchten und der Brauchtumsgruppe aus Pottenstein, zogen durch die Stadt, von hunderten von Menschen beobachtet und bewundert, aber auch von manchen gefürchtet. Am Ende des Perchtenlaufs nahmen die wilden Gesellen schließlich ihre Masken ab, damit vor allem die Kinder sehen konnten, wer sich dahinter versteckt. Unter den schwitzenden Wesen waren zahlreiche Feuerwehrmitglieder wie etwa FF Baden-Weikersdorf Kommandant Martin Sinkovits.