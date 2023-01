Traiskirchner Trafikant landete im Krankenhaus

Der Trafikant an der Badener Bahn Station im Stadtzentrum von Traiskirchen hat in den vergangenen Jahren einiges erlebt. Am Silvestertag des Jahres 2021 wurde einer seiner Selbstbedienungsautomaten gesprengt, "der Schaden betrug damals 9.000 Euro", sagt der Mann. Am Silvestertag des Vorjahres, am 31. Dezember 2022, bekam er wieder ungebetenen Besuch.

Am Silvesternachmittag versuchte ein Mann, einen Selbstbedienungsautomaten vor der Trafik zu manipulieren. "Ich habe im Geschäft auf den Überwachungsmonitor geschaut, da habe ich gesehen, wie ein Mann zwischen den beiden Automaten herumläuft. Es hat ja den ganzen Tag über schon geknallt, deshalb habe ich befürchtet, dass der Unbekannte dabei ist, einen Böller zu zünden. Das wäre gerade an dieser Stelle gefährlich gewesen, weil sich hier der Gasanschluss für mein Geschäft und den benachbarten Bäcker befindet."

Also ging der Trafikant hinaus und stellte den Mann zur Rede. Da sah er, dass der Mann seine Notdurft verrichtete. Mit sich reden lassen wollte der Mann nicht, "er hat mir mit seiner Faust sofort auf den Kopf geschlagen. Ich habe mein Handy genommen, um den Mann zu filmen, da hat er noch einmal ausgeholt und zugeschlagen". Dabei erlitt der Traiskirchner eine Jochbeinprellung und wurde im Krankenhaus Baden ambulant versorgt.

Am 17. Jänner kam es erneut zu einem Zwischenfall. Ein junger Mann versuchte, mit Klopfen gegen den Automaten diesen zu manipulieren. Der Trafikant wollte den Mann zur Rede stellen. "Ich habe ihn gefragt, ob das wirklich sein muss. Da hat er mich unflätigst beschimpft und mich mit Schlägen und Tritten attackiert." Der Täter ergriff daraufhin sofort die Flucht, der Trafikant nahm die Verfolgung auf. Mehrfach versuchte der Täter, den Trafikanten gewaltsam zum Aufgeben zu zwingen und schlug auf ihn ein, doch dieser ließ sich nicht abhängen, alarmierte die Polizei und lotste diese zum Täter.

Die Polizeibeamten hielten den Mann auf und stellten seine Personalien fest. Chefinspektor Günther Skrianz von Bezirkspolizeikommando Baden erläutert: "Der Mann war betrunken und hat sich äußerst unkooperativ und aggressiv gegenüber den Beamten verhalten. Aufgrund dessen wäre es fast zu einer Festnahme gekommen." Der Mann wurde wegen seines aggressiven Verhaltens, Ordnungsstörung und Körperverletzung angezeigt. Der Trafikant musste sich in stationäre Behandlung im Krankenhaus begeben, unter anderem wegen einer Rippenprellung und einer Gehirnerschütterung. "Ich bin erst seit gestern wieder zuhause", sagt dieser.

