Heute Sonntag, 12. Juli um 13.49 Uhr, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Berndorf, Pottenstein und Fahrafeld von der Bezirksalarmzentrale Baden zu einem "Trafobrand (Alarmstufe B3), am Forschungsgut der Vet Med Universität, am Kremesberg" alarmiert.

Aus unbekannter Ursache geriet ein Strom-Verteilerkasten an der Gebäudefassade eines Forschungsobjektes in Brand. "Dunkle Rauchwolken stiegen empor und beißender Brandgeruch lag in der Luft", so meldeten Anrufer beim Feuerwehrnotruf 122 die Lage. Wie bei diesem Schadensbild üblich, alarmierte der Disponent laut Alarmplan die Feuerwehren Berndorf, Pottenstein und Fahrafeld.

Kurze Zeit später erreichten die ersten Löschfahrzeuge das weitläufige Areal der Forschungsstätte.

Schließlich konnte das brennende Gebäude rasch lokalisiert werden. Es handelte sich um den Schweinestall, der sich in der sogenannten Medau befindet, also zum Zugehörigkeitsgebiet der Feuerwehr Berndorf gehört.

Inzwischen loderten bereits Flammen aus dem Elektro-Verteilerkasten. Mit gezielten Wasserstößen konnten zwei Atemschutztrupps das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und so einen größeren Schaden durch ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern.

Auch Mitarbeiter des Energieunternehmens EVN waren im Einsatz und sperrten die Stromzufuhr zum betroffenen Objekt.

Mit Wärmebildkameras wurde nach eventuellen Glutnestern im Leitungsbereich gesucht. Nachdem keine weiteren Gefahrenquellen lokalisiert werden konnten, gab Einsatzleiter Markus Salinger von der Feuerwehr Berndorf den Befehl "Brand Aus, zum Abmarsch fertig!"

Die Ursache des Brandes fürfte vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein, über das Ausmaß des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die eingesetzten Kräfte rückten in die jeweiligen Gerätehäuser ein, um die Einsatzbereitschaft wieder herzustellen.

Eingesetzte Kräfte:

FF Berndorf-Stadt: 5 Fahrzeuge (Tank-1, Tank-2, DLK, KDOF, VRF), 31 Personen

FF Pottenstein: 2 Fahrzeuge (Tank-1, Tank-2); 13 Personen

FF Fahrafeld: 1 Fahrzeug, 9 Personen

Polizei Berndorf: 1 Fahrzeug, 2 Personen

Rotes Kreuz Triestingtal: 1 RTW, 2 Personen

EVN Pottenstein: 2 Fahrzeuge, 2 Personen