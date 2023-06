Der erst 32-jährige Oberösterreicher Stephan Kraschansky leitet das Trainingszentrum für Drohnenabwehr am Flugplatz Bad Vöslau. Die Gefahren von Drohnen bringt er auf den Punkt: „Eine Drohne selbst zu bauen, ist für Menschen mit einer technischen Ausbildung kein Problem. Selbst hier halte ich eine Selbstbaudrohne in der Hand, die ausschließlich mit Teilen gebaut sind, die am Sekundärmarkt wie etwa 'Will Haben' oder 'E-Bay' verfügbar waren“, erzählt Kraschansky und blickt auf die Drohne in seiner Hand.

Rund 41.000 Drohnen sind laut ServusTV alleine in Österreich registriert, nicht alle führen Gutes im Schilde – doch dafür ist Kraschansky mit seinem Team zur Stelle: „Sollte ein Fluggerät eine Zone verletzen, dann wird durch unsere Software ein Alarm ausgelöst, der in unserer Zentrale aufschlägt. Der Operator kann dann entsprechend reagieren“, umreißt der er grob die Funktionsweise der modernen Drohnenabwehr made in Bad Vöslau.

Auch beim G20-Gipfel auf Bali im vergangenen November waren die Experten aus Bad Vöslau vor Ort, um die Staats- und Regierungschefs der Welt zu schützen.

Die Sendung „Servus am Abend“ hat Stephan Kraschansky beim Aufbau der Drohnenabwehr am Testgelände am Flugplatz in Bad Vöslau begleitet und zeigt die spannenden Bilder heute Montag, 5. Juni, um 18.05 Uhr bei ServusTV.