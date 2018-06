Im Zuge der Auseinandersetzung dürfte ein 21-Jähriger aus dem Jemen einen 23-jährigen Syrer mit einer Rasierklinge am Hals leicht verletzt haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Tatverdächtige wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert und in U-Haft genommen.

Eine weitere Eskalation konnte von anderen Asylwerbern und Security-Mitarbeitern verhindert werden, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Der 23-Jährige erlitt bei dem Streit gegen 9.00 Uhr eine oberflächliche Schnittwunde, er wurde in der Betreuungsstelle versorgt. Beamte der Polizeiinspektion Traiskirchen sprachen ein Betretungsverbot gegen den 21-Jährigen aus, der wegen schwerer Körperverletzung und schwerer Nötigung angezeigt werde.