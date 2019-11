Die UN-Kinderrechtskonvention garantiert seit 1989 allen Kindern umfassende Rechte. Das 30-jährige Bestandsjubiläum der Kinderrechte wurde nun in Traiskirchen gefeiert. SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler und SPÖ-Gemeinderätin Karin Blum als Vertreterin der "Kinderfreunde" hissten dazu eine Flagge im Stadtzentrum.

Die Kinderrechte seien in ein wichtiger Kompass im politischen Handeln, zeigte sich SPÖ-Bürgermeister Babler überzeugt: "Sie schreiben fest, was allen Kindern zusteht: bestmögliche Gesundheitsversorgung, gute Bildung, eine intakte Umwelt, sinnvolle Freizeitgestaltung und ein Leben in Sicherheit und Frieden. Wir tun in unserer Stadt alles dafür, dass Kinder zu ihren Rechten kommen – und zwar nicht nur einige wenige, sondern jedes einzelne Kind."

In den letzten 30 Jahren habe sich, dank der Arbeit von Kinderorganisationen, sehr viel zum Guten geändert, so Karin Blum: "Dass Kinder eigenständige Persönlichkeiten sind, die selbst Rechte besitzen, steht heute größtenteils außer Streit. Aber es gibt immer noch sehr viel zu tun: Über 300.000 Kinder leben in Österreich in Armut – das ist ein kinderrechtliches Desaster, das auf der Stelle beseitigt werden könnte, wenn man politisch nur wollte."