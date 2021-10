Das bedeutete einen Zuwachs von acht Infektionen übers Wochenende. Nach Angaben aus dem Büro von Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) wurden in der Asylbetreuungsstelle in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) 18 Erkrankte und damit um vier mehr als am Freitag gezählt. Im Bundesland gab es zudem zahlreiche weitere Cluster.

Ordentlich angewachsen ist zuletzt etwa der Hotspot im Zusammenhang mit einem landwirtschaftlichen Betrieb im Bezirk Gänserndorf. Vermeldet wurden am Montag 33 Infektionen (Freitag: zehn). Insgesamt 22 Erkrankte gab es laut dem Büro der Gesundheitslandesrätin nach einer Veranstaltung im Bezirk Amstetten.

Nicht zuletzt registriert wurden auch Reisegruppen-Cluster. 17 Fälle wurden im Bezirk Korneuburg lokalisiert, 16 dem Bezirk Waidhofen a. d. Thaya zugeordnet.