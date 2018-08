NÖN: Herr Babler, Sie sind in Ihrem fünften Jahr als Bürgermeister. Was war denn bis hierher die größte Herausforderung?

Andreas Babler: Die größte Herausforderung war wohl, was die produzierte Flüchtlingskrise 2014 und 2015 in der Stadt betroffen hat und gleichzeitig trotz alledem das ambitionierte Programm, etwa was die dynamische Weiterentwicklung in allen Bereichen der Stadt betrifft, durchzuziehen. Die Flüchtlingslagersituation ist ja quasi zum täglichen Amtsgeschäft noch massiv dazugekommen.

Andreas Babler im großen NÖN-Interview. Geführt wurde es im städtischen Freibad. | Philipp Grabner

Sie haben die Flüchtlingssituation in der Stadt schon angesprochen. Medial hört man da ja nicht mehr wirklich etwas, wie sieht die Situation aktuell aus?

Medial wird es nur dann zum Thema, wenn wir das machen – wenn die vereinbarte Anzahl überschritten wird. Es war ein langer Kampf, bis wir die Zahl 480 durchgesetzt haben. Und jetzt pendeln wir um diesen Wert. 480 sind ein Maß, mit dem alle sehr gut umgehen können. Dementsprechend ist es zur Zeit sehr ruhig und auch in der Bevölkerung kein Thema.

Abgesehen davon: Was hat sich in der Stadt am Meisten verändert, seit Sie Bürgermeister sind?

Wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht, sieht man, wie viel sich – etwa baulich

– verändert hat. Wir haben viele Grundstücke und Gebäude gekauft, haben vieles neu errichtet, neue Architektur in die Stadt gebracht, etwa neue Kinderbetreuungseinrichtungen und betreutes Wohnen, sowie neue soziale Einrichtungen wie den guten Laden, geschaffen. Gleichzeitig haben wir auch versucht, ein besonderes Augenmerk auf Stadtplanung zu legen. Ebenso ist Ökologie ist ein großes Thema. Positiv verändert hat sich auch das Image der Stadt. Wenn man heute in Österreich auf Urlaub fährt, wird man auf die Stadt oft sehr positiv angesprochen.

Also spüren Sie eine Image-Veränderung?

Babler: Das Stadt-Image hat sich spürbar verändert,

ja. Wir zeigen, dass wir eine vorbildliche Sozial-,

Ökologie-, Kinder- und Familienstadt sind, andererseits

haben wir bewiesen, wie menschlich, human und

verantwortungsvoll wir die Flüchtlingssituation

gemeistert haben.

Wir haben auch neue, moderne Kultur- und

Eventveranstaltungsreihen ins Leben gerufen,

zusätzlich zu den traditionellen Veranstaltungen. Die

haben wir erhalten, denn Tradition gehört für mich

auch zur Stadtidentität dazu.

Traiskirchen hat bei der letzten Bevölkerungsstatistik

ein Plus aufgewiesen. Was braucht es im Hinblick auf

diesen Zuwachs für die Zukunft unbedingt?

Babler: Ich bin eher ein Bremser des Zuwachses. Wir

haben dabei drei Aufgabenstellungen: Die Infrastruktur

muss mitwachsen, etwa was Kinderbetreuung,

Wasserver- und -entsorgung oder Ärztedichte betrifft.

Aber auch die Bereiche Ökologie und Verkehr spielen

da mit hinein. Und die dritte Problematik: Die Stadt

muss auch mit unseren Neubürgerinnen und -bürgern behutsam,

aber vor allem gut als soziale Stadtgemeinschaft

zusammenzuwachsen können.

Die ÖVP hat gegenüber der NÖN einmal mehr Kontrollmöglichkeiten

in der Stadtpolitik gefordert. Die SPÖ

ist absolut dominant in der Stadt, es gibt nur kleine Oppositionsparteien. Braucht es mehr Kontrolle?

Babler: Kontrolle ist immer wichtig. Wir selbst

haben ja eine Menge neuer Kontrollmechanismen

geschaffen. Wichtig ist auch hier selbst initiativ zu

sein. Ich habe natürlich großen Respekt, weil ich

als Bürgermeister auch Finanzreferent der Stadt bin

– und ich weiß, dass das nicht mein eigenes Geld

- sondern das Geld der Traiskirchner Steuerzahler

ist, dass ich gut zu verwalten habe. Wir als SPÖ

haben aber auch zusätzlich auf einen Platz im

Prüfungsausschuss zugunsten einer anderen Partei

verzichtet – und diese Oppositionsvertreterin ist auch

die Vorsitzende des Ausschusses. Die Kontrollrechte

sind in Traiskirchen absolut in Ordnung. Wir fassen ja

fast alle der Beschlüsse auch einstimmig.

FPÖ-Stadtrat Anton Lojowski hat die Stadtpolitik

einmal als „One Man-Show“ bezeichnet. Können Sie

dieser Zuschreibung etwas abgewinnen?

Babler: Nein, ich will das gar nicht näher

kommentieren. Die Freiheitlichen haben anscheinend

ihre eigenen internen Probleme und schon knapp

die Hälfte ihres gesamten Gemeinderatsklubs schon

zur Hälfte der Periode austauschen müssen – das sind aber

nicht meine Probleme, ich habe mich um die Stadt

zu kümmern. Natürlich bin ich als Bürgermeister sehr

viel unterwegs, aber wenn man so etwas behauptet,

zeigt das nur, dass man seitens der FPÖ nicht sehr

viel vom Stadleben mitbekommt. Natürlich fokussiert

sich vieles auf den Bürgermeister, aber ich habe

ein ganz tolles, breit aufgestelltes Team, das vieles

bewegt, und ohne diesen wäre all diese dynamische

Entwicklung gar nicht möglich.

Tun Sie sich aus ideologischen oder persönlichen

Gründen mit der FPÖ schwer? Wie ist das Verhältnis?

Babler: Ich habe mit der Traiskirchner FPÖ - was die

Stadt betrifft - quasi kein Verhältnis, weil sie in der

Stadt, ausserhalb von ein paar schriftlichen Ergüssen,

so gut wie gar nicht präsent ist. Auf Bundesebene

habe ich ideologisch, was ihr Menschenbild, den

Sozialabbau, die Frauenzurückdrängung und die

rückschrittliche Bildungspolitik betrifft, natürlich große

Schwierigkeiten mit der FPÖ.

Sie haben bei der Nationalratswahl kandidiert,

vorab aber schon gesagt, dass Sie nicht nach Wien

gehen wollen. Warum?

Babler: Ich habe, als ich 2014 in der Stadt angetreten

bin, unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern versprochen, Bürgermeister

zu bleiben und das gilt für mich. Das habe ich auch

gehalten, wie beispielsweise 2015 schon ein gewisser

moralischer Druck in der Partei gekommen

ist, für Bundesaufgaben zur Verfügung zu stehen.

Sie haben also kein Interesse an Funktionen in

Bundes- oder Landespolitik?

Babler: Nein. Trotzdem glaube ich, dass die Kandidatur

bei der Nationalratswahl - mit der zweitgrößten

Vorzugsstimmenanzahl auf der Bundesliste in ganz

NÖ - ein wichtiges Zeichen für unsere Traiskirchner

Themensetzung für die SPÖ und für das Land war.

Es gab früher stets einen Vertreter im Landtag aus

Traiskirchen – zuletzt war das Franz Gartner. Nun

gibt es das nicht mehr. Ist das schade? Möchten

Sie, dass es künftig wieder einen Vertreter oder eine

Vertreterin in St. Pölten gibt?

Babler: Das ist immer die Frage, wie man das sieht.

Oft ist es mit dem Land sogar einfacher, wenn man

dort politisch nicht aktiv ist – weil man dann natürlich

die sonst programmierten Reibungspunkte mit der

regierenden ÖVP verliert.

Ihre Bundespartei ist aktuell in Opposition. Viele

meinen, sie hätte nicht so wirklich in diese Rolle

gefunden. Teilen Sie diese Einschätzung?

Babler: Die Oppositionsrolle ist natürlich schwer zu

finden. Da sind wir auf dem Weg. Ich wünsche mir,

dass sie wir die wichtigen, sozialpolitischen und

ökologischen Themen weiterhin vorantreiben. Es gibt so viele Menschen in diesem Land, die eine

starke Sozialdemokratie brauchen würden.

Die neue Bundesregierung hat bisher zahlreiche

Maßnahmen gesetzt, die Sie nicht gut finden. Um

umgekehrt zu fragen: Gibt es etwas, dass Ihnen an

der Regierung gut gefällt?

Babler: Leider nein. "Positiv" finde ich, dass die

Leute schön langsam merken, was alles wirklich an

Sozialabbau jenseits des Versprochenen passiert.

Sie absolvieren jedes Jahr rund 700 Termine.

Bleibt da noch Freizeit?



Babler: Es ist schon wahr, dass ich viel unterwegs

bin. Aber da bekommt man so viel mit auf den

Weg gegeben, bekommt so viele Eindrücke. Man hat

die Möglichkeit, mit den Leuten zu sprechen und zu

diskutieren. Das geht aber auch nur, wenn du den

Job gerne machst. Dann würde ich es auch nicht

als Stress bezeichnen.

Sie sind in sozialen Netzwerken sehr aktiv, berichten

über Berufliches und Privates. Haben Sie auch schon

negative Erfahrungen gemacht?

Babler: Ja natürlich. Ich bin an sich sehr kritisch

eingestellt, was soziale Medien betrifft. Man nutzt

es natürlich – als Bürgermeister muss man das ja

fast. Das Facebook-Zeitalter hat aber auch schon

sehr viel mit sich gebracht – da wird auch sehr viel

Schwachsinn produziert. Ich bin auch sehr kritisch,

was Daten angeht – ich poste beispielsweise

ausschließlich Fotos, bei denen es mich auch nicht

stören würde, wenn es in der Zeitung wäre. Wenn

man stets kritisch reflektiert, dann funktioniert es. Das

können aber nicht alle Menschen.

Dass Sie 2020 wieder als Bürgermeister

kandidieren, das ist fix?

Babler: Ich habe so viel positives Feedback aus der

Bevölkerung für meine Amtsführung und viel Freude

an meiner Arbeit. Meine Kandidatur wird sich formal

noch entscheiden. Aber ich gehe davon aus.

Andreas Babler (45) ist seit 2014 Bürgermeister der

Stadt Traiskirchen. Dem Gemeinderat gehört er seit

1995 an. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Seine

Leidenschaft gilt der Natur und dem Sport.