Ungewöhnlich harsche Worte findet Bürgermeister Andreas Babler, SPÖ, zu der Vorgehensweise von NEOS-Mandatar Attila János: „Während andere Stadt- und Gemeinderäte vom ersten Tag der Krise an Initiativen entwickeln, Spendenaktionen organisieren und ehrenamtlich Tag für Tag tätig sind, erschöpft sich der Beitrag anderer auf das Versenden bürokratischer Presseaussendungen. Kann man machen, muss man aber nicht.“

Auslöser dafür war eine Aussendung des neuen NEOS-Mandatars, in der er sich dieser über den politischen Stillstand in der aktuellen Situation beschwert hatte. Es würden auch keine digitalen Anstrengungen unternommen werden, damit die Gemeinderäte fraktionsübergreifend miteinander in Kontakt zu bleiben. „Gerade die Politik darf sich nicht verschanzen und muss das umsetzen, was von jedem Volksschüler verlangt wird“, spielt János auf digitale Kommunikationsformen an.

„Ich bin seit Beginn der Krise in dauerndem Kontakt mit allen Fraktionsobleuten der einzelnen im Gemeinderat vertretenen Parteien, auch mit Herrn János. Wer in den letzten Wochen auch nur ansatzweise mitverfolgt hat, was die Stadt in allen denkbaren Bereichen – vom Einkaufsdienst bis zur Unternehmenshilfe – auf die Beine gestellt hat, weiß, dass Traiskirchen Vorreiterin unter den Städten in der Krisenhandlung ist. Wenn Gemeinderat János hier von Lähmung spricht, ist das eigentlich nur impertinent“, erklärt der Bürgermeister.

Eine Gemeinderatssitzung per Videokonferenz abzuhalten, sei erst durch den Landtagsbeschluss vom vergangenen Donnerstag rechtlich möglich. Die Stadt habe sich bis jetzt an die ausdrückliche Empfehlung der Landesregierung gehalten, keine Sitzungen mit Anwesenheit der Mandatare durchzuführen. „Die Gesundheit muss im Moment an erster Stelle stehen und daraus sollte kein politisches Kleingeld geschlagen werden“, betont der Stadtchef.