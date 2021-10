Am Sonntag wurden nach Angaben aus dem Büro von Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 95 Fälle verzeichnet. Das waren um 13 mehr als am Vortag. Der Hotspot in der Asylbetreuungsstelle in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) indes war mit neun Infizierten (minus fünf im Vergleich zum Vortag) nur mehr einstellig.