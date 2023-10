„Dank“ Nazi-Tattoos vor dem Richter gelandet

Aufgeflogen ist die Sache, weil der Tätowierer des Angeklagten ein seinem Studio ein ganzes Zimmer mit NS-Devotionalien hatte und deshalb bereits auch wegen Wiederbetätigung verurteilt wurde. Im Zuge der Hausdurchsuchung fand die Polizei auch Aufzeichnungen über vier Tattoos, die der Studiobesitzer dem Angeklagten gemacht hat. Und die brachten den 48-Jährigen nun auch vor Gericht.

Angeklagt sind die Darstellungen einer Frau in NS-Uniform, eines Minions im Adolf-Hitler-Look, eines Soldaten mit Wehrmachtshelm und Gasmaske und eines Sonnenrads, die sich der Mann tätowieren ließ. Vor Gericht gab er zu: „Ich weiß, dass sie provozieren könnten, aber bei der Hausdurchsuchung wurde sonst nichts bei mir gefunden, ich habe nichts gepostet und gehe auch nicht ins Freibad. Eigentlich haben mir diese vier Tätowierungen aber eh nur Ärger gebracht, vor allem auch mit meiner Lebensgefährtin.“

Die Frau in Uniform habe er nur wegen deren Gesicht gewählt, „sie hat mir so gut gefallen, sie hätte auch eine russische Uniform tragen können“. Der Minion war als „Verarsche“ gemeint und der Wehrmachtssoldat als Erinnerung an seine Opa. Mittlerweile habe er die vier Darstellungen auch schon „covern“ lassen, aus dem Sonnenrad wurde ein Autoreifen, aus dem Minion ein Rocksänger und die Dame ist ganz weg. Einzig der Soldat ist noch zu sehen, da wurden aber alle Nazi-Symbole entfernt. Er bereue die Tattoos sehr und es war „eine mehr als depperte Aktion“.

Der Mann wurde, nicht rechtskräftig, zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt.