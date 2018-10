"Match me if you can - das Dating-App-Programm des Jahres" ist der Titel jenes Kabaretts, das Nina Hartmann und Olivier Lendl am Donnerstag, 18. Oktober ab 20 Uhr in den Stadtsälen Traiskirchen (Hauptplatz 18) zum Besten geben.

Eintrittskarten sind beim Kulturamt erhältlich: Tel. 02252/508521-10 oder Walter.Skoda@traiskirchen.gv.at