Sie ist sein ständiger Begleiter: Die Kamera. Schon im Alter von sieben Jahren war Robert Eichinger fasziniert von der Fotografie. „Ich war sofort von dem Umstand angetan, dass man damit die Gegenwart, genau so wie man sie sieht, festhalten kann“, erinnert sich der 49-jährige Qualitätsmanager an seine Kindheitstage zurück. Von diesem Moment an ging Eichinger nicht mehr ohne den Fotoapparat außer Haus: „Sie war immer mit dabei, ob auf Schullandwoche, im Urlaub oder in der Familie.“

Robert Eichinger | privat

Später trat die Fotografie im Leben des Traiskirchners eher in den Hintergrund – bis er sich nach dem Ende seiner Karriere in der Musikszene wieder mehr der Kamera widmete. Neben einigen Kleinprojekten konnte Eichinger im Vorjahr das Projekt „PHOTO|SYNTHESE – eine Zeitreise in Bildern“ finalisieren. „In dem Projekt wurden alte und neue Fotos von Traiskirchen in derselben Perspektive, derselben Brennweite und des selben Blickwinkels gegenübergestellt.“ Die Stadt veröffentlichte sogar einen Bildband davon.

Ebenfalls im Vorjahr, die NÖN berichtete, startete das Projekt „Traiskirchen 365“, bei dem jeden Tag ein Foto in der Stadt aufgenommen wurde. Auch daraus entstand ein Bildband. Aktuell bastelt Eichinger übrigens an einem anderen Projekt: Der Planung eines traditionellen Adventmarktes am Gelände des Stadtmuseums Traiskirchen, des Kammgarnsaales und der alten Schlosserei. Informationen dazu sind übrigens online schon abrufbar: advent-traiskirchen.info