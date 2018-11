Es waren weit über hundert Termine, die Claudia und Thomas Eismayer im vorigen Fasching in ihrem Kalender stehen hatten. Kein Wunder: Das Landesprinzenpaar ist allerorts gern gesehen – und so nahmen die beiden Traiskirchner auch längere Fahrten wie nach Kärnten oder in die Steiermark auf sich.

Im heurigen Fasching warten auf das Traiskirchner Faschingsprinzenpaar zwar wieder viele Termine – doch da der Fasching heuer länger dauert, bleibt wieder mehr Zeit zum Erholen. „Auch das ist notwendig“, sagt Thomas Eismayer im NÖN Baden-Gespräch.

Die Faszination für die lustigste Zeit des Jahres bestand schon in Kindheitstagen bei dem heute 48-Jährigen, der selbstständig tätig ist: „Es war schon immer mal mein Wunsch, Prinz zu sein. Wenn Du erwachsen wirst, spielen dann andere Dinge im Leben eine Rolle. Aber jetzt, wo die Chance gekommen ist, wollte ich diese unbedingt wahrnehmen“, erzählt er der NÖN Baden.

Vor zwei Jahren wurden die beiden von der Gilde gefragt, ob sie denn als Prinzenpaar fungieren würden. Die Zusage kam prompt: „Ich habe das Glück, dass meine Frau auch gerne dabei ist“, sagt Eismayer. Seit dem sind die beiden auch bei der Gilde aktive Mitglieder.

Landesprinzenpaar zu sein, sei eine besondere Herausforderung gewesen: „Aber eine wunderschöne, weil wir so viel positiven Zuspruch bekommen haben.“ An den Wochenenden hatten die beiden oft drei Termine täglich zu bewältigen, „und natürlich musst Du dabei immer lächeln“, muss der 48-Jährige schmunzeln. Im heurigen Fasching wollen sich die beiden aber trotzdem wieder voll engagieren – auch wenn sie „nur“ mehr das Prinzenpaar der Stadt, nicht mehr jenes im ganzen Land sind: „Wir werden bei den Narrensitzungen heuer selbst als Akteure auf der Bühne stehen. Und wir werden natürlich sehr viele Termine wahrnehmen“, verrät der Prinz vorab.

Wenn es die Freizeit zulässt, reisen die beiden übrigens gerne – und „Prinz Thomas“ geht gerne Rad fahren. Ob in der Faschingszeit dazu Zeit bleibt, ist aber fraglich...