Es ging in der Vorwoche wohl durch ganz Österreich: Das Foto einer jungen Frau im Dirndl und der dazugehörige Beitrag auf der Plattform „Facebook“. Darin prangert eine 25-jährige IT-Trainerin, die unter dem Pseudonym „Imoan Kinshasha“ schreibt, jenen Rassismus an, der ihr eigenen Angaben zufolge bei einem Besuch in Traiskirchen widerfahren ist: Weil die gebürtige Bayerin eine dunkle Hautfarbe hat und ein Dirndl trägt, muss sie sich viele Aussagen gefallen lassen, wie sie auf „Facebook“ und auf ihrem Blog schreibt. „Jetzt habe ich alles gesehen, ein Neger im Dirndl, das kann ich jetzt abhaken“, rufen ihr einige Jugendliche zu. Man hätte auf sie geglotzt, getuschelt, teilweise auch hasserfüllt angestarrt, schreibt die Wahl-Wienerin.

Durch diese Erlebnisse, die ihr während des Spaziergangs durch die Stadt und dem anschließenden Besuch des Weinfestes widerfahren seien, fühle sie sich wie eine „Aussätzige“, so Kinshasha. Insgesamt haben 11.000 Personen auf „Facebook“ auf den Beitrag – der mittlerweile aber nicht mehr aufrufbar ist, weil er laut der Plattform gegen Richtlinien verstößt – reagiert, 5.000 Mal wurde der Inhalt geteilt. „Dazu kommen unzählige private Nachrichten und Mails“, so die 25-Jährige gegenüber der Badener NÖN. Vereinzelt musste sich die IT-Trainerin im Internet auch kritische Bemerkungen gefallen lassen, großteils gab es aber Lob für ihren Schritt, an die Öffentlichkeit zu gehen und Rassismus zu thematisieren.

| NOEN

Auch Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ) reagierte auf das Posting der jungen Frau und lud sie ein, gemeinsam mit ihm und seinen Freunden das Weinfest zu besuchen – eine Einladung, die Imoan Kinshasha auch annahm: „Ich habe sogar eine Führung durchs Rathaus bekommen – das gibt es nicht jeden Tag“, meint sie.