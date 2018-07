„Auch dieses Jahr hat der Kinder- und Jugendausschuss der Stadtgemeinde gemeinsam mit den Vereinen und Organisationen der Stadt ein tolles Programm mit Sport, Spielen, Ausflügen, Kreativworkshops und vielem mehr auf die Beine gestellt“, wird SPÖ-Bürgermeister Andi Babler in einer Aussendung der Stadt zitiert. Wichtig ist ihm dabei, „dass wir immer wieder neue Attraktionen und ein großes und kostengünstiges Angebot an Attraktivität für jede Altersgruppe bieten können.“

Ganz viel Action gibt es den ganzen Sommer über im aqua splash. Die Kinder können sich beim Freestyle Jumping und anderen Wasserspiele austoben. Für die kleineren Kinder gibt es während des gesamten Julis den Kinderclub mit Spielen, Zeichnen, Basteln und Bewegung. Auf eine Reise ins alte Ägypten zu den Pyramiden, Pharaonen und Mumien lädt die Lesenacht in der Stadtbibliothek. Im ZiMT werden die Kleinen beim „Smovey Training“ so richtig ausgepowert und kommen ins Schwitzen. Für Ausgleich sorgt da die Yoga-Ferienwoche in der Devananda Yogaschule im Schloss Tribuswinkel.

„Immer ein großer Andrang herrscht beim Blaulichttag“, so Babler. „Die Mitglieder von Feuerwehr, Samariterbund und Polizei zeigen den Kids im Feuerwehrhaus Traiskirchen, wie ihr Alltag aussieht. Die Kleinen können selbst einen Brand löschen, Erste Hilfe leisten oder im Polizeiauto Probesitzen. Seien es die Schnuppertrainings beim Tennisverein, bei den Grasshoppers am Baseballfeld oder bei den Lions, das Ferienspiel-Programm ist bunt und bietet jede Menge Abwechslung und die Möglichkeit, neue Freunde zu finden.“

Viele Vereine aus Traiskirchen sind auch dieses Jahr wieder dabei. „Mit ihrer Hilfe gelingt es uns Jahr für Jahr, ein tolles und abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen. Ein riesiges Dankeschön möchte ich allen beteiligten Vereinen und Organisationen aussprechen: Kleintierzuchtverein, Wr. Neustädter Sparkasse Traiskirchen, alle Feuerwehren des Stadtgebiets, ASBÖ, Polizei, Stadtbibliothek, Stadtmuseum, ZiMt, Sternwarte, Wasserrettung, FFCM Traiskirchen, Tchoukball-Verein Traiskirchen, Etrial, Devananda Yoga Schule, Traiskirchen LIONS, Tennisclub Traiskirchen, Singgruppe Tribuswinkel, Stadtkapelle Traiskirchen, Grasshoppers, Fotoatelier Schörg und den Kinderfreunden Traiskirchen-Möllersdorf. Ein besonderer Dank geht auch an das aqua splash-Team rund um Petra Bauer.“

Rundum Betreuung bei „Ferien zu Hause“

Eltern stelle die Ferienzeit oft vor eine große Herausforderung, so Stadtchef Babler: „Wer kümmert sich um die Kinder in der neunwöchigen Ferienzeit? Um alle Berufstätigen bei der Betreuung der Kinder während der Ferienzeit zu unterstützen, führen wir dieses Jahr bereits zum siebenten Mal die von Gemeinderätin Karin Blum und Stadträtin Sandra Akranidis-Knotzer (beide SPÖ, Anm.) ins Leben gerufene Aktion ,Ferien zu Hause‘ durch. Auch dieses Jahr bieten wir Rundumferienbetreuung für alle Kinder zwischen fünf und elf Jahren, von 23. Juli bis 10. August, jeweils von 7.30 bis 17 Uhr. Unsere Ferienbetreuerinnen und -betreuer gestalten ein abwechslungsreiches und kreatives Programm mit Basteln, Spiele, Sport, Ausflügen und vielem mehr.“

Alle Angebote und Termine für das Ferienspiel sind online ersichtlich: http://www.traiskirchen.gv.at/images/ferienspiel%202018.pdf