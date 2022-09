Futter für den Lesehunger von Stöhrs Lesefutter

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Stefan Stöhr und Michaela Tinhof haben das ehemalige Tiernahrungsgeschäft in der Otto Glöckelstraße 2-4 in eine attraktive Lese- und Bücheroase umgewandelt, die am Samstag anlässlich ihres ersten Geburtstages gleich mit vier prominenten Personen feierte: Die Krimiautorinnen Alex Beer und Ursula Poznanski kamen ebenso zum Büchersignieren wie Thriller-Autor Andreas Gruber , dessen Krimi-Reihe rund um Profiler Marteen S. Snejder und Sabine Nemez gerade daran ist, den TV-Bildschirm zu erobern. „Die ersten beiden Bände der Snejder-Reihe wurden bereits im Auftrag von Sat 1 verfilmt. Die Fans dürfen sich also schon auf die Ausstrahlung freuen.

Gruber sagt dazu: „Ich bin mit dem Ergebnis der Verfilmung sehr zufrieden.“ Die vierte im Bunde war Rotraud Schöber l , die Grande Dame des Buchhandels in Österreich. Die Begründerin der Buchhandlung Leporello hat eine neue Krimi-Anthologie „Radieschen von unten“ herausgegeben, aus der Beer und Schöberl abwechselnd vortrugen. Zum ersten Geburtstag gratulierte auch Bürgermeister Andreas Babler , Ehefrau und Gemeinderätin Karin Blum ist bekennender Stöhr-Fan und hat auch hier ein Bücher-Abo laufen.

„Das treibt uns wirklich in den Ruin“, scherzte Babler. Aus der Nachbargemeinde Guntramsdorf schaute die Kultursprecherin der SPÖ, Bildungsministerin a.D., Gabriele Heinisch-Hosek vorbei. Die Bundespolitik vermisst sie nicht, statt dessen arbeitet sie beim Wiener Stadtschulrat Konzepte aus, wie man Kindern an Brennpunktschulen das Lesen näherbringen kann.

