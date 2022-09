Garten der Begegnung: Globales Handeln als Muss

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Seit sechs Jahren ist der „Garten der Begegnung“ in Traiskirchen ein Ort, wo Begegnung und Vernetzung von Asylsuchenden und der Zivilgesellschaft stattfindet.

Gegründet wurde das Projekt aus dem Antrieb heraus, Asylwerber nicht nur warten zu lassen, sondern eine Perspektive bieten. Darum fühlt sich Garten-Gründer Nikolai Ritter etwas zwiegespalten, was das Projekt betrifft. Er bezweifelt nicht die Sinnhaftigkeit des Gartens, was ihn stört, ist, „dass das offizielle Niederösterreich oder jemand von der Bundesregierung uns noch nie hier besucht und unsere Arbeit gewürdigt hat“, sagt Ritter.

Nur zum großen 5-Jahres-Jubiläumsfest im Vorjahr habe Bundespräsident Alexander van der Bellen eine Grußbotschaft überbracht. Aber das sei symptomatisch, denn hier geschehe eben das, was von offiziellen Stellen oft nur schwer möglich gemacht wird: Asylwerber finden eine sinnvolle Beschäftigung unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus – im Falle des Gartens der Begegnung in der Landwirtschaft beim Gemüseanbau oder in der Nähwerkstatt, seit neuestem erwerben sie auch handwerkliche Fähigkeiten in der Holzwerkstatt von Delshad Bazari – sie erleben, wie Österreich funktioniert und haben Ansprechpartner aus ihrer eigenen Kultur zur Verfügung.

„Migration kann nur in einer gemeinsamen weltweiten Bemühung in die richtigen Bahnen gelenkt werden“

Nikolai Ritter

Auch der Verkauf von selbst gezogenem Obst und Gemüse am Marktstand bringt einen Obolus in die Kasse der Asylwerber. Dass in einer globalisierten Welt versucht wird, Migration mit Mitteln aus der Vergangenheit, dem Bau von Mauern, zu stoppen, lässt Ritter den Kopf schütteln. „Wir müssen gerade bei der Migration aufhören, national oder regional zu denken. Das funktioniert nicht. Migration kann nur in einer gemeinsamen weltweiten Bemühung in die richtigen Bahnen gelenkt werden“, sagt Ritter, dem bewusst ist, dass aus diversen politischen Gründen der Bevölkerung zu diesem Thema kein reiner Wein eingeschenkt wird. Auch wenn die Zahlen der Asylwerber, die im Erstaufnahmezentrum untergebracht sind, zurzeit eine klare Sprache sprechen – trotz angeblich dichter Grenzen, siehe Seite 20. Der Ukraine-Krieg habe gezeigt, was alles möglich ist bezüglich der raschen Integration von Flüchtenden, „wenn man will“, betont Ritter.

Die bekannte Migrationsforscherin Judith Kohlenberger diskutierte am Podium mit Gemeinderat Norbert Ciperle, SPÖ und Julian Gahleitner von der Asylkoordination Österreich. Vorgestellt wurden auch Projekte, die das Leben der Menschen in Afghanistan nachhaltig verbessern sollen.

