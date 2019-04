Während zwei der Täter das Opfer in ein Verkaufsgespräch verwickelten, brach der dritte die Kassenlade auf. Die Unbekannten machten sich in einem Kleinbus aus dem Staub. Die Polizei bat am Samstag um Hinweise.

Nach dem Vorfall am Dienstag gegen 10.00 Uhr wurde nun ein Phantombild von einem der Täter veröffentlicht. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen weißen Ford Transit, das Trio könnte nach Angaben der Exekutive aus Polen stammen. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Traiskirchen (Tel. 059133-3313) zu richten.