"Künftig soll es in jedem Bundesland zumindest ein derartiges Einsatzzentrum geben, sodass alle Polizistinnen und Polizisten jedenfalls vier Mal jährlich Einsatzszenarien trainieren können", teilte Helmut Tomac, Generalsekretär im Bundesministerium für Inneres, mit.

Während die ersten Einrichtungen bereits im April fertiggestellt werden sollen, soll der Bau des ETZ Traiskirchen bis Ende 2021 andauern. In den Anlagen wird dann ein einheitliches Trainingskonzept umgesetzt, erklärte Tomac per Aussendung. Dieses umfasse neben Einsatztaktiken und Einsatztechniken auch Schießübungen. Laut Online-Bericht des "Kurier" entsteht eine weitere dieser Anlagen derzeit in Vorarlberg, das oberösterreichische ETZ soll demnach heuer fertigestellt werden, die Schießanlage in Wien-Süßenbrunn soll in den kommenden Wochen einer Modernisierung unterzogen werden.