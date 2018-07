Viele Kinder mit ihren Eltern, Freunden und Verwandten, aber auch einige Gemeindevertreter waren bei der Feier mit dabei und konnten sich einen ersten Eindruck vom neuen Spielplatz machen. „Der Name Reifenburg wurde in Anlehnung an das angrenzende ehemalige Semperit-Areal gewählt. Die Semperit-Reifen sind das zentrale Gestaltungselement des neu gestalteten Naturspielplatzes“, erklärt SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler den Kontext zur Namens- und Themenwahl. „Mit den Reifen nehmen wir Bezug auf unsere langjährige Stadtgeschichte und außerdem eignen sie sich perfekt für Kinder zum Entdecken und Spielen.“

Bgm. Babler und Stadträtin Akranidis-Knotzer bei der Eröffnung. | NÖN.at, Stadtgemeinde Traiskirchen & Fotoatelier Schörg

Für jede Menge Spaß ist aber auch mit dem Aussichtsturm, dem Burggraben, den Burgzinnen und dem Wasserlauf gesorgt. Eine weitere Attraktion ist sicherlich die Riesenschaukel, die in der Stadt bisher einzigartig ist. Für Sportbegeisterte wurde der Basketballplatz renoviert und auch eine angrenzende Fläche besämt. Sobald der Rasen gut angewachsen ist, sollen dort noch zwei Fußballtore aufgebaut werden.

Spielplatz als Naturerlebnis

Die naturnahe Planung wurde von Constanze Schäfer durchgeführt und sieht neben den natürlichen Holzspielgeräten auch eine standortgerechte Bepflanzung vor. Neben Naschobst für große und kleine Spielplatzbesucher, wurde zum Beispiel auch ein Trockenbeet mit Stauden gepflanzt. Hier sollen vor allem Schmetterlingen und Nützlingen einen Lebensraum finden. „Uns war bei der Planung wichtig, dass beim neu gestalteten Spielplatz die Begegnung mit der Natur im Vordergrund steht und diese ist nicht nur für die Kinder ein Erlebnis“, so Babler.

„Es war ein großes Projekt, bei dem viele Beteiligte zum tollen Endergebnis beigetragen haben. Der Spielgerätehersteller Firma Robin hat gemeinsam mit dem städtischen Bauhof, der Gärtnerei, der TBVG und dem BFI die Planung perfekt umgesetzt. Die Lehrlinge des BFI haben bei der Bepflanzung, der Bewässerung und nun auch in der Pflege der Grünanlagen tolles geleistet“, freut sich Stadträtin Sandra Akranidis-Knotzer (SPÖ) in einer Aussendung der Stadt.

Auch die neuen Spielplatztafeln, welche SPÖ-Gemeinderätin Karin Blum mit ihren Illustrationen mitentworfen hat, wurden an diesem Tag präsentiert und runden die Neugestaltung des neuen Kinderparadieses ab. Zauberer Morelli untermalte die Feier mit einer Zaubervorführung und im Anschluss gab es für jeden kleinen Gast noch ein Luftballontier zum mit nach Hause nehmen.