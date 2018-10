Im Vorjahr war es die Journalistin und Puls 4-Infochefin Corinna Milborn – heuer hält Birgit Denk die Festrede bei der Eröffnung der Traiskirchner Kulturtage. Über die Bühne geht diese am Samstag, 20. Oktober um 19 Uhr in den Traiskirchner Stadtsälen – und die versprechen wieder besonders viel Abwechslung...

...und das bereits in den ersten Tagen. Der Start der Kulturtage erfolgt etwa mit „Swing mit Irena Noskova“ im Möllersdorfer Kammgarnsaal am Samstag, 13. Oktober oder mit der Jubiläumsfeier des „ZIMT“ in Tribuswinkel am Sonntag, 14. Oktober. Schriftstellerin Claudia Rossbacher kommt am Mittwoch, 17. Oktober in die Stadtbibliothek – und liest aus ihrem Krimibestseller „Steirerquell“. Das Programm reicht bis in die Advent- und Weihnachtszeit hinein: So findet am 8. und 9. Dezember etwa der erste traditionelle Adventmarkt in Traiskirchen statt – schon zuvor, am 17. und 18. Dezember, lädt der Adventmarkt nach Tribuswinkel.