Mit City Taxi zur Badner Bahn: Zwischenbilanz

Seit Ende März bieten die Wiener Lokalbahnen (WLB) das schon seit vielen Jahren bestehende City Taxi der Stadtgemeinde Traiskirchen zusätzlich als digitalen onDemand-Verkehr über die easymobil-App an.

WLB-Sprecher Michael Unger erklärt: „Also als bedarfsorientierten Verkehr, der via Smartphone App einfach gebucht werden kann. Fahrten sind im gesamten Zielgebiet möglich, das auch über die Grenzen von Traiskirchen hinausgeht.“

Die onDemand-Funktion ermöglicht die kombinierte Buchung des City Taxis und des öffentlichen Verkehrs in der Ostregion. Also eine Buchungsmöglichkeit für die gesamte Mobilität in der Region. Unger erläutert: „Eine von vielen Varianten wäre z.B. von zuhause mit dem City Taxi zur Badner Bahn-Haltestelle und von dort weiter nach Wien mit dem Zug. Über die App kann man dann sowohl das City Taxi wie auch die Bahnfahrt buchen und bezahlen. Taxibuchungen sind bis zu einer Woche im Voraus möglich, via App sieht man, wann das Taxi am Ort der Abholung ist.“ Die WLB möchten mit dem onDemand-Angebot „die Mobilität in den Gemeinden erleichtern und ausbauen und Möglichkeiten anbieten, auf das eigene Auto zu verzichten und so das Klima zu schonen“.

City Taxi fährt im Auftrag der Stadtgemeinde

Das City Taxi ist im Auftrag der Stadtgemeinde Traiskirchen schon viele Jahre unterwegs. Die Buchung erfolgte früher ausschließlich telefonisch. Darum bieten die WLB zusätzlich zur Buchung via App weiter die telefonische Buchung über eine Telefon-Hotline an.

„Wir haben sowohl zur digitalen wie auch zur telefonischen Buchungsmöglichkeit schon positive Rückmeldungen erhalten. Rund 100-150 Buchungen pro Woche gibt es beim City Taxi, über die App werden derzeit rund 5-10 Prozent der Fahrten gebucht“, sagt Unger.

Für City Taxi-Betreiber Oliver Kruppa war das eingerichtete Call-Center statt eines Direktanrufes und die Buchung via App eine Umstellung. Eine große Herausforderung für ihn ist, „dass ich seit Corona und den diversen Lockdowns keine Fahrer finde. Statt 14 Fahrer beschäftige ich jetzt drei. Es gibt aber auch kaum interessierte und schon gar keine motivierten Personen, die in der Branche Arbeit suchen.“

Viele langjährige Fahrgäste nutzen weiter die gewohnte telefonische Buchungsmöglichkeit. Mit der App-Buchung wollen wir aber natürlich auch neue Zielgruppen ansprechen und für die kombinierte Mobilität von City Taxi und öffentlichem Verkehr gewinnen.

