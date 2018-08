Rund um die Themen Beziehung, Liebe und Co dreht sich das pointierte Kabarettprogramm von und mit Lisa Stepanek und Alex Ramerseder, das am Samstag, 15. September um 19.30 Uhr im Kammgarnsaal Möllersdorf (Wolfstraße 18) gezeigt wird.

Lisa Stepanek begeistert dabei das Publikum mit der Kunst, in verschiedene Rollen zu schlüpfen - in Verbindung mit ihrer tollen Gesangsstimme! Ein Lachmuskeltraining ist also garantiert.

Eintrittskarten gibt es beim Kulturamt der Stadtgemeinde Traiskirchen: 02252/508521-10, Walter.skoda@traiskirchen.gv.at