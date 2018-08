Hart ins Gericht geht die Stadt-FPÖ aktuell mit SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler. Anlass für die Wortmeldung der Blauen ist das NÖN-Sommerinterview mit Babler in einer der letzten Ausgaben.

Der Stadtchef verkaufe „normale Alltags- und Tagesgeschäfte, die einem Bürgermeister obliegen, als großartige Errungenschaft“, kritisiert etwa FPÖ-Stadtparteichef Anton Lojowski – und wählt harte Formulierungen: „Babler wurde 2015 als Flüchtlingsmeister bekannt und vergaß zuweilen, dass er eigentlich Bürgermeister von über 20.000 Traiskirchnern ist. Es war die FPÖ, die auch in diesem Chaos die Interessen der Traiskirchner Bevölkerung vertreten und Vorschläge zur Verbesserung der Situation eingebracht hat“, so Lojowski in einer gemeinsamen Erklärung mit Klubobmann Reinhard Langthaler, die Babler zudem als „Sonnenkönig“ titulieren. Einmal mehr fordert die FPÖ die Einrichtung eines Finanzausschusses.

Die NÖN konfrontierte auch die SPÖ mit dieser Kritik. „Diese Aggression und diese beleidigende Sprache der Traiskirchner FPÖ, welche die Verantwortungsträger in der Stadt, den gesamten Gemeinderat und gleichzeitig auch die Traiskirchner Bevölkerung so abschätzig behandelt, befremdet mich“, reagiert die stellvertretende SPÖ-Vorsitzende, Stadträtin Sandra Akranidis-Knotzer auf die FPÖ-Aussendung. „Wir arbeiten Tag für Tag für unsere Stadt, andere bringen Schmutz über Traiskirchen. So ein Stil ist nur grauslich und richtet sich von selbst.“